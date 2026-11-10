Bắt đầu chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên năm học 2025-2026.

Giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu được chi trả tiền dạy thêm giờ.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau khi rà soát dự toán kinh phí chi trả tiền lương dạy thêm giờ năm học 2025-2026 theo đề nghị của các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhà trường tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí dạy thêm giờ đúng quy định.

Trong đó, kinh phí được giao là nguồn để đơn vị thực hiện nhiệm vụ, không phải là cơ sở thanh toán hoặc quyết toán. Việc thanh toán tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên chỉ chi trả đối với số tiết dạy thêm thực tế đủ điều kiện, đúng chế độ và có chứng từ hợp lệ. Không chi theo số tiết, số tiền dự kiến nếu không có căn cứ thực hiện.

Việc sử dụng kinh phí phải căn cứ kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và các điều chỉnh hợp lệ.

Các trường cần xác định rõ từng nội dung chi thuộc nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa hoặc các nguồn thu hợp pháp khác; không chi trùng giữa các nguồn, không sử dụng ngân sách thanh toán những nội dung đã được bảo đảm từ nguồn kinh phí khác. Trước khi chi trả, nhà trường phải đối chiếu dự toán được giao, kinh phí đã sử dụng và nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm không chi vượt dự toán hoặc sai nhiệm vụ.

Đối với việc xác định số tiết dạy thêm, bà Lê Thuỵ Mỵ Châu đề nghị Hiệu trưởng căn cứ kế hoạch giáo dục, phân công giảng dạy, thời khóa biểu và kết quả thực hiện để xác định định mức, số tiết thực dạy, tiết giảm, tiết quy đổi và số tiết vượt định mức của từng nhà giáo.

Việc tính tiền lương dạy thêm giờ căn cứ tổng số tiết được tính trong cả năm học, không chỉ dựa vào số tiết vượt định mức từng tuần hoặc số liệu dự kiến đầu năm.

Đối với nhà giáo không công tác đủ năm học, số tiết và tiền lương làm căn cứ tính trả được xác định tương ứng với thời gian công tác.

Trường hợp nhà giáo biệt phái hoặc dạy liên trường, hiệu trưởng có trách nhiệm tổng hợp số tiết thực tế tại các cơ sở, bảo đảm không tính trùng và xác định rõ đơn vị thực hiện chi trả.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo quy định số tiết dạy thêm được tính trả tiền lương của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết/năm học, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định. Đồng thời, việc thanh toán phải bảo đảm giới hạn số tiết của đơn vị.

Đối với những môn học không thể bố trí đủ giáo viên, dẫn đến số tiết dạy thêm vượt giới hạn, hiệu trưởng phải giải trình, báo cáo bằng văn bản và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định. Nhà trường không được lấy dự toán kinh phí đã giao làm căn cứ thanh toán.

Tiền lương dạy thêm giờ được chi trả sau khi kết thúc năm học.

Trước khi thanh toán, nhà trường phải kiểm tra số tiết thực tế, tiền lương làm căn cứ tính trả và đơn giá, bảo đảm việc chi trả chính xác, đúng chế độ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố lưu ý, kinh phí chi trả tiền lương dạy thêm giờ được bảo đảm từ nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ và dự toán được giao, phải sử dụng đúng mục đích, không thanh toán trùng.

Sau sắp xếp trường học, Thành phố Hồ Chí Minh có 1.486 cơ sở giáo dục công lập, giảm 702 đơn vị, tương đương 32,08%. Toàn Thành phố có 555 trường có phân hiệu, với tổng cộng 1.193 điểm trường, gồm 555 cơ sở chính và 638 phân hiệu. Việc bố trí dạy thêm giờ thường phát sinh tại các trường còn thiếu giáo viên hoặc khi giáo viên thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm theo quy định.