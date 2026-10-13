Bắt 'đạo chích' đột nhập bệnh viện trộm cắp điện thoại ở Quảng Trị

Ngày 13/10, thông tin từ Công an xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Lợi (SN 1998, trú tại thôn Xuân Giang, xã Lệ Thủy) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào đêm 06/10, trong lúc chăm sóc vợ đang điều trị tại phòng bệnh số 12, Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy, ông Trương Văn Ny (SN 1955, trú tại thôn Xuân Hạ, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) bị mất trộm 01 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Lợi cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lệ Thủy đã khẩn trương tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Đến ngày 7/10, lực lượng Công an đã xác định Lê Văn Lợi (SN 1998, trú tại thôn Xuân Giang, xã Lệ Thủy) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Qua công tác truy tìm, Công an xã Lệ Thủy đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Lợi tại khu vực phường Đồng Hới (Quảng Trị) và thu hồi chiếc điện thoại bị mất trộm.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an thu giữ thêm 01 điện thoại iPhone 13, được xác định là tài sản có liên quan đến hành vi trộm cắp của Lê Văn Lợi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.