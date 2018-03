Bắt cựu thủ hiến Catalonia: phương Tây xét lại nền dân chủ?

EU đồng thuận với quan điểm của chính quyền Tây Ban Nha và ông Puigdemont đã bị bắt giữ....

Phương tiện phản dân chủ biện hộ cho dân chủ?

Reuters đưa tin, sáng ngày 25/3 cảnh sát bang Schleswig-Holstein, phía Bắc nước Đức đã bắt giữ ông Carles Puigdemont, lãnh đạo ly khai vùng Catalonia, Tây Ban Nha theo lệnh truy nã của châu Âu.

Trước đó, ngày 23/3, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã kết luận 13 chính trị gia vùng Catalonia phạm tội phản loạn vì nỗ lực ly khai khỏi Tây Ban Nha, giáng một đòn nặng nề vào phong trào đòi độc lậo của xứ Catalan.

Cùng với đó, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cũng tái khởi động lệnh truy nã quốc tế đối với 6 cựu quan chức vùng Catalonia hiện đang sống lưu vong, trong đó có ông Cales Puigdemont.

Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont

Luật sư của cựu lãnh đạo Catalonia là Jaume Alonso-Cuevillas cũng đã xác nhận việc thân chủ của mình bị cảnh sát Đức chặn xe và tạm giữ vào sáng 25/3, khi đang trên đường trở về Bỉ.

Vào thời điểm Tòa án Tối cao Tây Ban Nha tái khởi động lệnh truy nã quốc tế, ông Puigdemont đang có mặt ở Phần Lan và ngay lập tức chính phủ Phần Lan đã thông báo sẽ bắt giữ ông Puigdemont. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Catalonia đã kịp thoát đi.

Theo Reuters, ông Puigdemont có thể đối mặt với mức án lên đến 25 năm tù tại Tây Ban Nha vì các tội danh phản loạn và kích động ly khai thông qua tổ chức trưng cầu dân ý bị cho là bất hợp pháp và đơn phương tuyên bố độc lập cho Catalonia.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau thông tin cảnh sát Đức bắt giữ ông Puigdemont, hàng chục nghìn người ủng hộ xu hướng ly khai đã xuống đường tại Barcelona, thủ phủ vùng Catalonia, để biểu tình phản đối.

Các cuộc biểu tình đã biến thành xung đột bạo lực giữa những người ủng hộ cựu thủ hiến Catalonia và độc lập cho Catalan với cảnh sát Tây Ban Nha, và theo báo chí địa phương thì đã có ít nhất 50 người bị thương.

Đây là những diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng liên quan đến vấn đề ly khai tại vùng Catalonia kéo dài từ tháng 10/2017 cho đến nay mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Giới phân tích cho rằng, theo cách hành xử như hiện nay của chính quyền Madrid đối với xu hướng đòi độc lập cho xứ Catalan thì vấn đề chưa thể có hồi kết, thậm chí sẽ ngày càng đi vào bế tắc và tình hình bất ổn ngày càng trầm trọng hơn.

Bởi sau khi bác bỏ kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Catalonia về nền độc lập, chính quyền Tây Ban Nha đã tổ chức bầu cử tại xứ Catalan vào ngày 21/12/2017 để cử tri lựa chọn cơ quan quyền lực mới thay cho cơ quan hành chính cũ đã bị giải thể.

Chuyển động chính trị tại Catalan theo nguyên tắc dân chủ nhưng bị chống lại bằng biện pháp phản dân chủ

Tuy nhiên, kết quả là 3 chính đảng ủng hộ tách Catalan khỏi Tây Ban Nha đã giành được số phiếu áp đảo đảng Nhân dân Tây Ban Nha vốn có quan điểm phản đối Catalan ly khai.

Dù đảng Nhân dân Tây Ban Nha giành được 36 ghế tại Nghị viện Catalan, song các đảng “Cùng nhau vì Catalonia”, đảng Cộng hòa Catalan Cánh tả (ERC) và đảng cực tả CUP lần lượt giành 34, 32 và 4 ghế, qua đó áp đảo hoàn toàn đối thủ của mình.

Mừng chiến thắng, tại Brussels, ông Puigdemont phát biểu: “Tôi chúc mừng người dân Catalan, họ đã gửi một thông điệp mạnh mẽ ra toàn thế giới. Cộng hòa Catalan đã đánh bại chính phủ Tây Ban Nha. Thủ tướng Rajoy và đồng minh đã thất bại”.

Cựu thủ hiến Catalonia kêu gọi: “Chúng ta cần khôi phục thể chế dân chủ, khôi phục chính quyền hợp pháp và giành lại quyền tự do cho mình. Công thức của ông Rajoy không còn tác dụng nữa, chính quyền Madrid phải trả tự do cho tù nhân chính trị".

Song lời kêu gọi của ông Puigdemont đã không những không được chính quyền Tây Ban Nha đáp ứng, ngược lại Madrid còn mạnh tay hơn trong việc dập tắt khát vọng độc lập tại Catalan và truy nã quốc tế với nhà lãnh đạo ly khai vùng Catalonia.

EU đồng thuận với quan điểm của chính quyền Tây Ban Nha và ông Puigdemont đã bị bắt giữ. Chỉ có điều, cựu thủ hiến vùng Catalonia bị bắt giữ đồng nghĩa EU đã dùng biện pháp phi dân chủ để bảo vệ nguyên tắc dân chủ.

Bởi lẽ từ diễn tiến cuộc trưng cầu độc lập cho Catalan đến cuộc bầu cử tại Catalan hậu trưng cầu độc lập đều diễn ra theo nguyên tắc tự do-dân chủ, song kết quả thì lại bị bác bỏ. Vậy nền tảng dân chủ truyền thống phương Tây đã bị thay thế bởi chính những gì nó phá bỏ.

Phương Tây định nghĩa lại tự do và dân chủ?

Hệ lụy của việc mở cánh cửa tự do-dân chủ không tương thích với tiến bộ xã hội

Khi người ta đặt ra quy phạm để điểu chỉnh xã hội vận hành theo những nguyên tắc nhất định, nghĩa là người ta đã “khép cái cửa tự do vô tổ chức, dân chủ vô nguyên tắc” và nó dần được mở ra cùng với sự phát triển của xã hội loài người.

Tính hai mặt của mọi sự vật, hiện tượng luôn là bất biến. nên việc “mở cửa cho tự do, dân chủ” để đảm bảo quyền con người, thúc đẩy xã hội phát triển thì cũng đồng thời với sự xuất hiện những ảnh hưởng trái chiều của việc mở cửa ấy.

Do vậy, tự do phải trong khuôn khổ-khuôn khổ của tự do chính là tiến bộ xã hội, nếu vượt quá khuôn khổ thì tự do sẽ dẫn đến vô tổ chức và con người sẽ bị lệ thuộc, nô lệ vào “cái gọi là tự do” ấy.