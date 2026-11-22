Tháng 12/2026 đánh dấu 10 năm Công Vinh chia tay bóng đá. Nhìn lại quãng thời gian tiền đạo xứ Nghệ còn thi đấu, Thủy Tiên không chỉ là nàng WAGs nổi tiếng bậc nhất Việt Nam mà còn là người nhiều lần phải hứng chịu những lời chỉ trích, định kiến chẳng liên quan đến mình.

Năm 2009, chuyện tình Công Vinh - Thủy Tiên trở thành tâm điểm chú ý sau khi cả hai vướng vào sự cố hình ảnh nhạy cảm. Trong tự truyện Phút 89, Công Vinh kể rằng họ phải nhận vô số lời công kích, bị cho là “suy đồi đạo đức”. Một câu chuyện đời tư khiến cả hai bị đưa ra phán xét, nhưng Thủy Tiên cũng phải chịu những tổn thương khi tên tuổi bị gắn với scandal.

10 năm sau ngày Công Vinh giải nghệ, nhìn lại chuyện tình nổi tiếng, Thủy Tiên từng chịu nhiều phán xét bất công từ dư luận.

Đáng buồn hơn, Thủy Tiên từng bị xem là “điềm gở” mỗi khi Công Vinh thi đấu không tốt. Theo đó, chuyện tình cảm của anh khiến dư luận chú ý quá mức, đến mức sau những trận đấu không như kỳ vọng, Thủy Tiên cũng bị lôi ra chỉ trích. Một cầu thủ có thể chơi không tốt vì nhiều nguyên nhân chuyên môn, nhưng việc đổ lỗi cho người yêu hay vợ của anh là điều vô lý. Thủy Tiên không bước ra sân, và cũng chẳng thể chịu trách nhiệm cho phong độ của một cầu thủ.

Năm 2011, chuyện chuyển nhượng của Công Vinh với mức phí 14 tỷ đồng tiếp tục tạo ra tranh cãi. Theo tự truyện, anh từng nhận đề nghị ở lại với hợp đồng 10 tỷ đồng, nhưng đồng thời khuyên anh cân nhắc mối quan hệ với Thủy Tiên. Chính Công Vinh thừa nhận đã lựa chọn về việc kể trên khiến anh trở thành cầu thủ bị ghét vì vụ “bẻ kèo”. Thủy Tiên xuất hiện trong câu chuyện như một lý do khiến Công Vinh phải cân nhắc, nhưng quyết định chuyển đội vẫn là lựa chọn của anh.

Những câu chuyện ấy cho thấy Thủy Tiên từng phải sống giữa sức ép dư luận lớn chỉ vì mối quan hệ với một cầu thủ nổi tiếng. Cô bị gán ghép với phong độ của chồng và xuất hiện trong những tranh luận về sự nghiệp của Công Vinh.

10 năm sau ngày Công Vinh giải nghệ, Thủy Tiên vẫn là một trong những nàng WAGs có sức ảnh hưởng lớn nhất bóng đá Việt Nam. Nhưng phía sau sự nổi tiếng ấy là những lần cô phải chịu sự phán xét thiếu công bằng. Có lẽ, điều đáng nhìn lại không chỉ là tình yêu của hai người, mà còn là cách dư luận từng đối xử với Thủy Tiên, khi khắt khe đến mức một ca sĩ bị trách cứ chỉ vì yêu một cầu thủ.