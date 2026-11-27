Đáng buồn hơn, bên cạnh những ý kiến tiếc nuối, một số người lại cho rằng tiền vệ sinh năm 1997 nên sớm khép lại hành trình quốc tế. Đó là cách nhìn có phần bất công với một cầu thủ đã dành gần một thập kỷ để đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Thông tin xuất hiện sau buổi công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Người đại diện của tiền vệ này đã bác bỏ thông tin anh chính thức giã từ đội tuyển.

Quang Hải được gọi là huyền thoại của Đông Nam Á. Ảnh: ASEAN United FC

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng suy ngẫm là Quang Hải mới 29 tuổi, vẫn đang thi đấu và vừa trải qua một kỳ ASEAN Cup 2026 với nhiều dấu ấn. Anh mang băng đội trưởng, cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam. Quang Hải còn là cầu thủ Việt Nam duy nhất sở hữu ba chức vô địch khu vực vào các năm 2018, 2024 và 2026. Anh cũng đang giữ kỷ lục 88 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Quang Hải từng là người hùng của U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018, với siêu phẩm cầu vồng tuyết nổi tiếng. Sau đó, anh tiếp tục góp công trong hành trình vô địch AFF Cup 2018, giành HCV SEA Games 2019 và nhiều chiến tích đáng nhớ khác. Những đóng góp ấy không thể bị xóa nhòa chỉ vì một vài trận đấu chưa đạt kỳ vọng.

Thực tế, tại ASEAN Cup 2026, Quang Hải từng phải đối diện với không ít lời chê bai. Có thời điểm, nhiều ý kiến đặt dấu hỏi về phong độ và cho rằng anh không còn xứng đáng với vị trí đá chính. Nhưng bóng đá luôn có những khoảnh khắc để kiểm chứng bản lĩnh của một cầu thủ.

Ở trận chung kết lượt đi với Thái Lan trên sân Rajamangala, Quang Hải không đá chính. Anh được HLV Kim Sang Sik tung vào sân trong hiệp hai và chỉ ít phút sau đã tạo nên khác biệt bằng cú vô lê chân trái đẳng cấp, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam. Đó không chỉ là bàn thắng mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vô địch, mà còn là câu trả lời mạnh mẽ trước những hoài nghi.

Một cầu thủ có thể không còn duy trì phong độ đỉnh cao trong mọi trận đấu, nhưng đẳng cấp, kinh nghiệm và khả năng tạo khác biệt vẫn là những giá trị không thể phủ nhận. Quang Hải đã chứng minh điều đó ngay trên sân của đối thủ lớn nhất khu vực.

Vì vậy, nếu Quang Hải có cân nhắc chia tay đội tuyển, đó là quyết định cá nhân cần được tôn trọng. Nhưng sẽ thật bất công nếu chỉ nhớ đến những thời điểm anh chơi chưa tốt, thay vì nhìn lại cả hành trình cống hiến. Quang Hải chưa chính thức nói lời chia tay, và bóng đá Việt Nam vẫn có lý do để trân trọng một đội trưởng mang đến rất nhiều niềm tự hào.