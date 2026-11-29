Mấy năm nay, cứ mỗi lần Mai Phương Thúy xuất hiện, mái tóc của cô lại trở thành tâm điểm. Những tiêu đề kiểu "lộ tóc bạc trắng đỉnh đầu", "U40 mà như U60", "mái tóc có chi tiết bất thường" liên tục xuất hiện. Đi kèm là những lời bàn tán về gương mặt tròn hơn, vóc dáng khác xưa, như thể Hoa hậu Việt Nam 2006 đã đánh mất điều gì đó.

Nhưng nhìn lại, chính Mai Phương Thúy chưa bao giờ giấu mái tóc ấy. Năm 2021, cô đăng ảnh selfie để lộ mảng tóc bạc trên đỉnh đầu, không chỉnh sửa, còn tự trêu: "Không hói mà trông như hói". Tháng 4/2025, trong một video quay ở tiệm tóc, cô vui vẻ đề nghị: "Từ giờ hãy gọi tôi là Thúy Bạc", đồng thời cho biết hạn chế dùng hóa chất nhuộm. Đến tháng 10/2025, khi có người nhắc tóc cô đã bạc nhiều, nàng hậu chỉ đáp gọn: "Có tuổi rồi các bạn trẻ à".

Mai Phương Thúy thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Tóc bạc là chuyện tự nhiên của cơ thể. Có người bạc muộn, có người bạc sớm vì di truyền hay nhiều yếu tố khác. Nhuộm hay không nhuộm là lựa chọn của mỗi người, không phải thước đo cho việc ai đó có còn chăm chút bản thân hay không. Việc một người nổi tiếng chủ động hạn chế hóa chất, để mái tóc tự nhiên, càng không phải là "biến cố nhan sắc".

Điều đáng nói là chuẩn mực dành cho phụ nữ dường như khắt khe hơn. Một nam nghệ sĩ tóc muối tiêu thường được khen phong độ, từng trải. Còn khi một nữ nghệ sĩ để lộ tóc bạc, lời nhận xét dễ chuyển thành "xuống sắc", "già trước tuổi". Danh hiệu hoa hậu không có nghĩa người phụ nữ ấy phải đóng băng gương mặt của tuổi 18 suốt cả cuộc đời.

Bản thân Mai Phương Thúy cũng đã quen với những lời soi xét từ rất sớm. Cô từng gọi giai đoạn mới đăng quang là thời nhan sắc "dưới đáy", khi làn da, đường nét của cô gái 18 tuổi bị bàn tán không ngớt. Mới đây, cô vẫn còn hài hước tâm sự: "Từ bé đến lớn tôi cứ đau khổ vì không giống bố". Đi qua ngần ấy năm bị đánh giá, cô chọn cách tự tại thay vì chạy theo kỳ vọng của người khác.

Ở tuổi 38, Mai Phương Thúy chọn sống tự tại. (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 38, Mai Phương Thúy rút dần khỏi showbiz để tập trung kinh doanh, đầu tư, chơi thể thao. Giá trị của cô chưa bao giờ chỉ nằm ở mái tóc đen hay vòng eo thon. Câu "Có tuổi rồi các bạn trẻ à" nghe thì nhẹ tênh, nhưng lại là lời đáp thẳng thắn nhất cho một chuẩn mực khắt khe: được phép già đi, và được phép sống thoải mái với chính mình.