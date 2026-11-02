Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận tin báo của một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc về việc bạn trai bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập do liên quan đến khoản nợ tiền đánh bạc.

Các đói tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lực lượng công an khẩn trương triển khai các tổ công tác tuần tra, rà soát những địa điểm nghi vấn trên địa bàn thành phố. Qua truy xét, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông bị hại đang đi bộ trên một tuyến đường thuộc phường Ngũ Hành Sơn nên đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Theo lời khai ban đầu, người này đã vay của một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc 300.000 nhân dân tệ, tương đương 44.000 USD, để đánh bạc tại casino nhưng thua hết. Do không có khả năng trả nợ, ông bị nhóm đối tượng bắt giữ, đưa đến nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố để canh giữ, đánh đập và ép buộc trả tiền.

Từ thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp công tác rà soát địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Shi Guiming (SN 1989), Wang Bing (SN 1988), cùng quốc tịch Trung Quốc; Nguyễn Văn Mỹ (SN 2003, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Tiến Dũng (SN 2005, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.