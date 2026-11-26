Qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh của người dân, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM phát hiện một nam thanh thiếu niên chưa rõ nhân thân, lai lịch điều khiển xe mô tô biển số 59E1-870.95 thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh (bốc đầu xe) vào lúc 13 giờ 36 phút ngày 23/11/2026, tại khu vực giao lộ đường 104 và đường 379, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú triển khai các tổ công tác, đồng bộ thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, trích xuất hệ thống camera giám sát, rà soát đặc điểm nhận dạng người điều khiển và phương tiện; tra cứu dữ liệu đăng ký xe; quá trình mua bán, chuyển nhượng phương tiện qua nhiều đời chủ; rà soát địa bàn nhằm xác định nhân thân, lai lịch và nơi ở của người thực hiện hành vi vi phạm.

L.T.D. cùng tang vật là chiếc xe máy tại cơ quan Công an

Kết quả, vào lúc 18 giờ ngày 25/11/2026, Đội CSGT Rạch Chiếc đã mời người điều khiển phương tiện là L.T.D. (SN 2009, không có địa chỉ cư trú cố định) đến trụ sở đơn vị làm việc. Tại cơ quan Công an, D. thừa nhận vào thời điểm nêu trên, khi đang điều khiển xe mô tô biển số 59E1-870.95 đến nhà bạn chơi, do muốn bắt chước những video bốc đầu xe trên mạng xã hội, đồng thời chủ quan cho rằng thời điểm buổi trưa đường vắng, không có người phát hiện nên đã thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 hành vi, căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, cụ thể: Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, quy định tại điểm b khoản 11 Điều 7; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 18; Điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14. Đặc biệt, đối với hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh, pháp luật quy định hình thức xử phạt chính là tịch thu phương tiện vi phạm.

Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục con em mình; tuyệt đối không giao xe hoặc để cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đối với các thanh thiếu niên, không vì tâm lý thích thể hiện bản thân, đua đòi, bắt chước những trào lưu nguy hiểm trên mạng xã hội mà bất chấp các quy định của pháp luật, gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.