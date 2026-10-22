Bắt chủ tài khoản Facebook Đàm Tươi bôi nhọ chính quyền ở Sơn La

Theo Công an tỉnh Sơn La, từ năm 2019 đến nay, Đàm Thị Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Đàm Tươi” đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Tỉnh uỷ, UBND TP Sơn La cũ và một số lãnh đạo của tỉnh Sơn La.

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Đối tượng Đàm Thị Tươi - Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Các video, bài viết có tiêu đề: “Pháp luật đâu phải trò đùa, đừng ép con liệt sĩ đến bước đưởng cùng, vì sao tôi phải tố cáo lên mạng xã hội UBND thành phố Sơn La cướp đất của con liệt sĩ...; “UBND thành phố Sơn La cướp đất của con liệt sĩ, cướp cả quyền công dân”; “Tỉnh ủy Sơn La ép con liệt sĩ đến bước đường cùng”; “KÊU CỨU CHO VỢ LIỆT SĨ! Các cấp chính quyền của tỉnh Sơn La bao che, dung túng tiếp tay cướp đất của tôi...

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.