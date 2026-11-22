Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lư Ngọc Thuỳ.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, Lư Ngọc Thuỳ sử dụng mạng xã hội Facebook tên “Lư Ngọc Thuỳ” đứng ra tổ chức mở hụi online, kêu gọi những người quen buôn bán hàng online trên Facebook tham gia hụi do Thuỳ làm chủ. Thời gian đầu, Thuỳ trả tiền hụi đầy đủ, tạo được lòng tin, thu hút nhiều hụi viên tham gia.

Trong quá trình làm chủ hụi, Thuỳ còn cho vay mượn tiền bên ngoài, tham gia hụi của người khác và có một số hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng hụi chết. Để có tiền tràn hụi, trả lãi vay và trả tiền hụi tham gia bên ngoài, Thuỳ đã đưa thông tin gian dối tên hụi viên để hốt 80 phần hụi và bán 2 phần hụi khống cho hụi viên để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,57 tỷ đồng. Đến ngày 26/6/2023, Thuỳ tuyên bố bể hụi.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.