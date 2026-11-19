Nhiều tháng qua, tại khu vực gần đèo Prenn Đà Lạt, một địa điểm kinh doanh cà phê mang tên Phong Miên xuất hiện dưới tán rừng thông tự nhiên. Men theo con đường bê tông xuyên qua rừng thông, cơ sở này bố trí không gian kinh doanh ngoài trời kéo dài hàng trăm mét, với nhiều bàn ghế được đặt dọc bên đường, hướng nhìn xuống đường đèo Prenn.

Kinh doanh tấp nập dưới tán rừng thông ở quán có tên gọi Phong Miên.

Để phục vụ hoạt động kinh doanh, chủ cơ sở còn dựng thêm nhiều hạng mục, công trình tạm như lan can gỗ, sàn gỗ bao quanh các gốc thông, lắp đặt ô dù và bố trí bàn ghế ngay dưới tán rừng. Không gian vốn mang đặc trưng cảnh quan rừng thông tự nhiên đang được tận dụng làm địa điểm kinh doanh dịch vụ cà phê với quy mô khá lớn.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh tại đây chưa được cơ quan chức năng chấp thuận. Vị trí các hộ kinh doanh thuộc khu đất của Dự án du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Sài Gòn – Đà Lạt, đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư và giao đất cho một doanh nghiệp triển khai dự án.

Nhiều gốc thông được bao bọc bởi ván gỗ, tạo mặt bằng kinh doanh.

Trên thực tế, khu vực này đã trở thành điểm kinh doanh cà phê, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, sử dụng dịch vụ. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người tìm đến, phương tiện cá nhân được đưa vào rừng thông để đậu đỗ. Những ngày cuối tuần, lượng khách tăng cao, phương tiện ra vào liên tục khiến tuyến đường trở nên đông đúc, gây cản trở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân sinh sống lân cận.

Đáng chú ý, giữa tháng 9 vừa qua, tại chính khu vực này đã xảy ra vụ ôtô lao khỏi đường bê tông, rơi xuống phía dưới. Rất may, chiếc xe được một cây thông cản lại nên không tiếp tục rơi sâu hơn, không gây thiệt hại về người.

Chiều ngày 19/11, địa điểm này vẫn kinh doanh, tấp nập khách ra vào.

Trước tình trạng tự ý sử dụng đất để kinh doanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, vừa qua UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt đã làm việc với ông N.H.S và ông L.L, là những người có liên quan đến hoạt động kinh doanh tại khoảnh 01, tiểu khu 266B.

Tại buổi làm việc, ông S không cung cấp được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và cam kết tự nguyện chấm dứt việc kinh doanh tại vị trí trên. Trong khi đó, ông L cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mang tên Phong Miên quán, đăng ký ngày 25/8/2026, với địa điểm kinh doanh tại số 3Bis Đống Đa, phường Xuân Hương – Đà Lạt, không phải tại khoảnh 01, tiểu khu 266B.

Phương tiện đậu đỗ trong rừng thông.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các hộ kinh doanh này đang bố trí bàn ghế, phương tiện và tổ chức kinh doanh trên phần đất thuộc dự án đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho doanh nghiệp triển khai đầu tư. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các chủ hộ di dời toàn bộ bàn ghế, phương tiện ra khỏi khu vực, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh tại vị trí trên.

Thế nhưng, yêu cầu của cơ quan chức năng chưa được thực hiện nghiêm túc. Ghi nhận chiều 19/11, hoạt động kinh doanh tại đây vẫn diễn ra bình thường. Khách hàng tiếp tục ra vào, xe cộ nối nhau di chuyển dưới những tán thông, bàn ghế vẫn được bố trí để phục vụ nhu cầu thưởng thức cà phê của du khách.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng việc kinh doanh tại vị trí này nhưng việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Trao đổi về vụ việc, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cho biết, địa phương đã phát hành giấy mời, dự kiến chiều 20/11 sẽ tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan và những hộ đang kinh doanh tại khu đất nói trên. Lãnh đạo UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt khẳng định, đối với hành vi lấn chiếm, sử dụng đất và tổ chức kinh doanh chưa đúng quy định, địa phương sẽ củng cố hồ sơ, xem xét xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong bối cảnh Đà Lạt đang chuẩn bị cho Festival Hoa lần thứ XI năm 2026, yêu cầu giữ gìn cảnh quan, bảo đảm trật tự đô thị và bảo vệ tài nguyên rừng càng cần được đặt lên hàng đầu. Việc xử lý dứt điểm những trường hợp tự ý tổ chức kinh doanh trên đất đã được giao thực hiện dự án không chỉ nhằm bảo đảm kỷ cương trong quản lý đất đai mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng lợi dụng cảnh quan rừng để tổ chức kinh doanh tùy tiện.