Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), bà Tomoko Akane. Ảnh: AFP

Phát biểu với báo giới tại Tokyo, Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết tại Hội nghị các quốc gia thành viên ICC, bà sẽ đề nghị hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ có các biện pháp hỗ trợ cụ thể.

Hội nghị dự kiến khai mạc tại The Hague (Hà Lan) vào tuần tới. Bà Akane bày tỏ hy vọng các quốc gia thành viên sẽ nhận thức lại tầm quan trọng của ICC khi ý chí chính trị của mỗi nước thành viên đang bị thử thách.

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế đề cập đến quyết định của Nhật Bản về việc chuyển toàn bộ phần đóng góp tài chính năm 2027 cho ICC ngay trong năm nay.

Theo bà, quyết định này là thông điệp cho thấy ICC nên được hỗ trợ. Bà Akane bày tỏ hy vọng sự ủng hộ có thể lan rộng sang các quốc gia thành viên khác.

Bà Akane cho biết muốn tập trung vào việc bảo vệ chính ICC, đồng thời bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết sức để bảo đảm tòa án tiếp tục hoạt động ngay cả sau khi bà kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch vào tháng 3 tới.

Theo NHK