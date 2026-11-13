Bất chấp nguy hiểm, người dân liều mình qua cầu hư hỏng

Nhiều người dân trèo qua đoạn đầu cầu bị sụt lún để rút ngắn quãng đường.

Tại hai đầu cầu chính quyền địa phương đã dựng hàng rào tạm và đặt biển cảnh báo cầu hỏng, cấm phương tiện và người dân qua lại. Song theo ghi nhận vào ngày 12/11, nhiều người dân vẫn vượt rào cảnh báo, đi qua phần mố cầu bị sụt.

Dù đã có rào chắn, nhiều người dân vẫn qua lại khu vực đầu cầu Bái Sim bị sụt lún.

Tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành đi qua các xã Trường Lâm, Trúc Lâm và Thanh Kỳ... Ngay sau khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo cầu sập, phân luồng, cho người dân và phương tiện vận chuyển hàng hóa di chuyển theo đường tỉnh 505, 512 và quốc lộ 47B.

Người dân tập trung hai bên cầu, chuyển hàng hóa qua đoạn đầu cầu bị sụt lún.

Nhiều người dân thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ cho biết: “Cầu hỏng đi qua sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu không đi thì phải vòng ra Nghi Sơn để đưa con đến trường. Việc vòng đi vòng lại như thế xa quá nên phải liều”.

Đại diện chính quyền xã Thanh Kỳ cho biết, địa phương đã nắm bắt tình trạng người dân tự ý di chuyển qua vị trí cầu hỏng. Xã sẽ bố trí lực lượng trực gác, tuyệt đối ngăn chặn, phòng ngừa sự cố đáng tiếc xảy ra.

Ở đầu cầu bên kia, nhiều người giao hàng chờ nhận hàng hóa được vận chuyển qua đoạn cầu bị sụt lún.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn vào đêm 8, sáng ngày 9/11 khiến nước từ thượng nguồn đổ về cuốn sập một bên mố cầu Bái Sim.

Do cầu nằm trên tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực miền núi với đường Hồ Chí Minh và Khu kinh tế Nghi Sơn, nên sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giao thương.