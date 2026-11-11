Bất chấp lũ chảy xiết, người dân ở Quảng Ngãi đổ xô ra mép sông Trà Khúc vớt củi

Người dân liều mình vớt củi ở mép sông Trà Khúc.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, những ngày qua, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên sông Trà Khúc (đoạn qua xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) dâng cao, chảy xiết.

Theo dòng lũ, lượng lớn củi mục bị cuốn theo con nước trôi xuống hạ lưu.

Đầu giờ chiều nay (11/11), tại khu vực bờ kè phía Nam sông Trà Khúc (thuộc xã An Phú), nhiều người dân tập trung dọc bờ sông để vớt củi, bất chấp dòng lũ cuồn cuộn, chảy xiết.

Đứng sát mép nước, người đàn ông này dùng sào tre được móc thanh sắt và cứ thế khều củi vào trong bờ.

Không ít người bất chấp nguy hiểm, lội luôn xuống sông để vớt củi.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều đống củi đã được tập kết trên bờ. Ngoài những cành cây nhỏ, không ít thân cây lớn cũng được người dân cố sức kéo vào, dù dòng nước chảy mạnh.

Chứng kiến cảnh nhiều người bất chấp hiểm nguy vớt củi giữa dòng nước chảy xiết, không ít người có mặt tại khu vực bờ kè tỏ ra lo lắng trước nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo lãnh đạo UBND xã An Phú, ngay từ sáng sớm 11/11, khi phát hiện người dân tập trung vớt củi tại khu vực bờ sông Trà Khúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an và dân quân đến hiện trường kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hoạt động nguy hiểm này. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều nay, nhiều người vẫn tiếp tục quay lại bờ sông để vớt củi, bất chấp cảnh báo trước đó.