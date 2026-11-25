Bất chấp cảnh báo, nhiều người dân vẫn đi tắm biển Nha Trang
Mặc dù có lệnh cấm tắm biển, nhiều người dân, du khách vẫn đổ ra bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang (Khánh Hòa) vui chơi, tắm biển bất chấp cảnh báo của lực lượng chức năng.
Ghi nhận của phóng viên, chiều 25/11 nhiều người dân và du khách vẫn ra bãi biển Trần Phú để tắm biển và vui chơi.
Trước đó, sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, phát hiện 1 phụ nữ đang tắm biển có dấu hiệu đuối nước, ông Nguyễn Duy An lập tức xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, thời điểm này biển động, sóng lớn khiến ông An rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang nhanh chóng mang phao tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn và đưa các nạn nhân vào bờ. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, người phụ nữ được cứu sống, nhưng ông Nguyễn Duy An đã tử vong.
Trong quá trình tham gia cứu nạn, ông Phạm Sáng bị kiệt sức, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được đội ngũ y, bác sĩ tận tình cứu chữa, ông Sáng đã tử vong vào ngày 22/11.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bat-chap-canh-bao-nhieu-nguoi-dan-van-di-tam-bien-nha-trang-post1005309.html