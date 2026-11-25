Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân, du khách không xuống tắm để phòng tránh tai nạn. (Ảnh: VŨ TÂN)

Ghi nhận của phóng viên, chiều 25/11 nhiều người dân và du khách vẫn ra bãi biển Trần Phú để tắm biển và vui chơi.

Một số du khách chỉ dạo chơi, chụp ảnh gần bờ. Tuy nhiên, nhiều người, trong đó có du khách nước ngoài, vẫn phớt lờ biển cấm và loa cảnh báo, vô tư xuống nước vui đùa với sóng biển. (Ảnh: VŨ TÂN)

Nhiều người còn bơi ra xa. (Ảnh: VŨ TÂN)

Một số du khách đã phớt lờ biển cấm và loa cảnh báo, vô tư xuống nước và bơi ra xa bờ. (Ảnh: VŨ TÂN)

Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo cấm tắm dọc tuyến biển, đồng thời phát loa nhắc nhở người dân, du khách không xuống tắm để phòng tránh tai nạn. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang liên tục bố trí nhân viên mang theo áo phao, tuần tra dọc bãi biển để kịp thời phát hiện, ứng cứu các trường hợp có dấu hiệu đuối nước. (Ảnh: VŨ TÂN)

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, sáng 25/11 đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và trao Huân chương Dũng cảm truy tặng của Chủ tịch nước cho thân nhân ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trước đó, sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, phát hiện 1 phụ nữ đang tắm biển có dấu hiệu đuối nước, ông Nguyễn Duy An lập tức xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, thời điểm này biển động, sóng lớn khiến ông An rơi vào tình trạng nguy hiểm. Ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang nhanh chóng mang phao tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn và đưa các nạn nhân vào bờ. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, người phụ nữ được cứu sống, nhưng ông Nguyễn Duy An đã tử vong. Trong quá trình tham gia cứu nạn, ông Phạm Sáng bị kiệt sức, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được đội ngũ y, bác sĩ tận tình cứu chữa, ông Sáng đã tử vong vào ngày 22/11.