Ngày 22/11/2026, thông tin từ Đội cứu nạn – cứu hộ (CN-CH) bãi biển Nha Trang thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã chuyển giao cho Công an phường Nha Trang xem xét, xử lý người đàn ông lớn tiếng cự cãi, đòi hành hung nhân viên của đội này khi bị can ngăn không cho tắm biển.

Người đàn ông cự cãi, đòi hành hung nhân viên cứu nạn - cứu hộ bãi biển Nha Trang đang được tổ an ninh trật tự đưa về Công an phường Nha Trang.

Những ngày gần đây, thời tiết trên biển biến động, nhiều đợt sóng lớn xô đập dữ dội vào bãi biển Nha Trang, tại các bãi tắm xuất hiện những dòng chảy tiềm ẩn nhiều hiểm họa. Để chủ động phòng ngừa tai nạn tại các bãi tắm ven biển Nha Trang, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách Ban Quản lý vịnh Nha Trang không chỉ cắm nhiều biển cảnh báo “Cấm bơi lội – No swimming” tại các bãi tắm ven biển Nha Trang, mà còn phân công nhân viên CN-CH tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người cố tình tắm biển.

Biển báo cấm bơi lội được cắm tại nhiều bãi tắm ven biển Nha Trang khi biển động, sóng lớn.

Trong lúc kiểm tra, giám sát tại hiện trường vào chiều 21/11/2026, Đội CN-CH bãi biển Nha Trang phát hiện một người đàn ông đang bước ra biển để tắm, nên nhóm nhân viên khẩn trương tiếp cận, can ngăn. Không ngờ người đàn ông này bất chấp yêu cầu cấp thiết, lớn tiếng chửi mắng, đe dọa rồi xông vào đòi hành hung nhân viên CN-CH. Trước tình huống đó, nhóm nhân viên cùng tổ an ninh trật tự cơ sở phải khống chế, chuyển giao người đàn ông cho Công an phường Nha Trang xử lý. Tuy nhiên qua xác minh được biết sức khỏe tâm thần người đàn ông bất ổn nên gia đình đã bảo lãnh đưa về nhà.

Ngoài việc cắm biển báo, trên trang Facebook của Đội CN-CH bãi biển Nha Trang cũng chuyển tải thông tin cảnh báo nguy hiểm cho người dân và du khách chủ động phòng ngừa tai nạn.

Trong một diễn biến có liên quan, sáng 21/11/2026, một người phụ nữ bất chấp cảnh báo nguy hiểm, cố tình đi ra bãi biển ở phía đối diện ngã ba Lê Lợi – Trần Phú, phường Nha Trang để tắm, nên bị sóng cuốn. Nhìn thấy nạn nhân có dấu hiệu đuối nước, ông Nguyễn Duy A (SN 1968, trú tại phố Trần Quý Cáp, phường Nha Trang) đang đứng trên bãi cát đã lao ra cứu nạn, nhưng do sóng lớn xô đập mạnh nên ông A kiệt sức khi đang cách bờ hơn 10m. Phát hiện sự cố tai nạn, nhóm nhân viên Đội CN-CH bãi biển Nha Trang mang phao bơi ra hiện trường đưa hai người vào bờ. Người phụ nữ thoát chết, trong khi ông Nguyễn Duy A tử vong, còn ông Phạm S nhân viên CN-CH bị kiệt sức, đột biến sức khỏe phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong trưa nay 22/11/2026.

Trước đó vào trưa 14/11/2026, ba thiếu niên rủ nhau tắm biển ở phía trước khách sạn Sheraton Nha Trang bên đường Trần Phú, phường Nha Trang khi cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo. Trong lúc đang tắm, một đợt sóng lớn xô bờ đã cuốn em Bùi Q.V (SN 2011, trú tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) ra xa, nhấn chìm mất tích. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm đến gần 17h chiều cùng ngày mới tìm thấy thi thể em V cách bờ khoảng 70m.