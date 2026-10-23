Bất chấp các cuộc không kích, Iran vẫn đang xây dựng lại căn cứ không quân ngầm Eagle 44

Iran đang khôi phục căn cứ không quân ngầm kiên cố mang tên Eagle 44, nằm trong một dãy núi và được thiết kế để chứa máy bay cũng như tên lửa.

Điều này được chứng minh bằng hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs, được trang The War Zone (TWZ) công bố. Công tác trùng tu vẫn tiếp tục bất chấp việc cơ sở này đã hứng chịu ít nhất 3 đợt không kích trong năm nay.

Căn cứ không quân này nằm ở tỉnh Hormozgan, dưới chân dãy núi Zagros, cách eo biển Hormuz khoảng 160 km về phía Tây Bắc. Ảnh vệ tinh cho thấy đoạn đường lăn mới đã được hoàn thành.

Đồng thời một số công trình phụ trợ vẫn bị phá hủy hoặc hư hại. Mảnh vỡ từ các thiết bị hư hỏng đã được dọn sạch khỏi mặt đất, trong khi các chướng ngại vật trước đây được lắp đặt để chắn đường băng đã được dỡ bỏ.

Căn cứ không quân Eagle 44, còn được gọi bằng cái tên Oghab 44, được đặt tên để vinh danh kỷ niệm 44 năm Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

Truyền thông nhà nước Iran lần đầu tiên công bố cơ sở này vào tháng 2/2023, khi các quan chức cấp cao đến thăm. Vào thời điểm đó, địa điểm này được mô tả là căn cứ không quân ngầm mới nhất của đất nước.

Hình ảnh được công bố vào thời điểm đó cho thấy các máy bay chiến đấu F-4D/E Phantom II đóng quân tại căn cứ này, kèm theo nhiều chủng loại máy bay không người lái khác.

Vào thời điểm đó, Iran có khoảng 60 máy bay chiến đấu F-4 đang hoạt động. Tuy nhiên hiện chưa rõ còn bao nhiêu tiêm kích, và bao nhiêu chiếc còn vận hành được.

Ngoài các tiêm kích F-4 Phantom, các máy bay không người lái tấn công cảm tử mới nhất của nước này cũng xuất hiện trong phần nền của các đoạn video.

Việc xây dựng một hệ thống đường hầm ngầm quy mô lớn đã bắt đầu vào năm 2013. Khoảng 8 năm sau, việc xây dựng đường băng chính dài 4,3 km bắt đầu, đường băng này nằm ở phía Bắc của căn cứ, dưới đáy một thung lũng gần dãy núi.

Hai đường lăn chạy xuyên qua một mỏm núi nhỏ và kết nối đường băng với 4 lối vào khu phức hợp đường hầm chính, nơi cất giữ máy bay và vũ khí.

Tuy nhiên hiện chỉ có một trong số các đường lăn này đang hoạt động. Ở phía Tây của căn cứ, cạnh đường lăn chưa hoàn thiện, có một tổ hợp phụ trợ gồm nhiều tòa nhà.

Mục đích chính xác của từng công trình vẫn chưa được biết rõ. Tuy nhiên, để căn cứ không quân hoạt động đầy đủ, cần phải có các cơ sở sửa chữa và kỹ thuật, doanh trại và phòng nghỉ cho phi hành đoàn.

Bên cạnh đó cần có thêm kho chứa nhiên liệu và đạn dược, thiết bị bảo vệ và an ninh cho nhân viên, cũng như cơ sở hạ tầng cho kiểm soát không lưu và chỉ huy quân đội... đây đều là những thứ Iran cần nỗ lực khôi phục.