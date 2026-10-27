Bất cập việc thi công cầu qua sông Bàu Giang

Việc công trình bị "treo" dang dở không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư công mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, giao thương và an toàn giao thông của người dân địa phương.

Dự án mới chỉ thi công được một nửa rồi dừng lại do chưa được đồng bộ khớp nối hạ tầng.

Cầu Nguyễn Tri Phương là công trình trọng điểm có vai trò kết nối hạ tầng giao thông và hoàn thiện mạng lưới đô thị giữa các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, do nằm giữa địa bàn xã Tư Nghĩa và phường Cẩm Thành, cây cầu này lại bị chia cắt thành hai dự án do hai chủ đầu tư khác nhau triển khai. Sự thiếu đồng bộ này đã khiến một nửa cây cầu vươn ra giữa dòng sông rồi phải đình trệ suốt nhiều năm qua, kéo theo không ít hệ lụy cho hạ tầng giao thông khu vực.

"Khúc mắc" từ việc chồng chéo và chia tách dự án

Để hiểu rõ vì sao công trình rơi vào cảnh dở dang, cần nhìn nhận "bức tranh" triển khai tại hai đầu bờ sông Bàu Giang.

Ở bờ Nam (thuộc xã Tư Nghĩa), hạng mục cầu nối đường Nguyễn Tri Phương qua sông Bàu Giang đã được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Phước Thịnh - Nhà đầu tư dự án Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang - triển khai thi công hoàn tất phần nửa cầu hướng từ phía Nam. Cùng với đó, tuyến đường trục chính phía Tây dài hơn 1.600 m có tổng mức đầu tư trên 140 tỷ đồng cùng hệ thống công viên, quảng trường, khu dân cư tại đây cũng đã hoàn thành.

Ngược lại, ở phía bờ Bắc (thuộc phường Cẩm Thành), đoạn tuyến đường nối dài khoảng 300 m, từ đường Trường Chinh đến chân cầu lại nằm trong phạm vi Dự án Khu dân cư dọc đường Nguyễn Tri Phương nối dài (Bắc sông Bàu Giang).

Dự án này từng được HĐND thành phố Quảng Ngãi (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/6/2023 với tổng mức đầu tư 164 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên 178 tỷ đồng tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 và được UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 22/02/2024. Tuy nhiên, đoạn đường nối từ đường Trường Chinh ra đến chân cầu vẫn hoàn toàn "dậm chân tại chỗ", chưa thể triển khai.

Sự lệch pha giữa hai bên đã tạo ra một thực trạng trớ trêu: nửa cây cầu phía bờ Nam đã hoàn thành đành phải vươn ra chơ vơ giữa dòng nước. Ghi nhận thực tế cho thấy mặt cầu bê tông rải đá ngổn ngang, sắt thép phơi nắng mưa đã hoen gỉ, lan can chưa thể lắp đặt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chứng kiến công trình dở dang, ông Phạm Thu Phùng (xã Tư Nghĩa) chia sẻ: "Cầu làm để đó mấy năm nay không thể hoàn thiện cho người dân đi lại, rất lãng phí, trong khi bà con phải đi đường vòng xa hơn". Cùng chung tâm trạng, ông Trần Công Tuấn (xã Tư Nghĩa) bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm đầu tư hoàn thiện phần còn lại để việc kết nối giao thông được thuận lợi.

Hệ lụy giao thông và nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Ngọc Tây, Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa cho biết, trong các đợt tiếp xúc cử tri, vấn đề này đã được nhân dân phản ánh và kiến nghị nhiều lần. "Việc hạ tầng chưa được kết nối đồng bộ giữa hai bờ sông đã làm giảm hiệu quả khai thác của toàn bộ hệ thống hạ tầng và các khu đô thị đã được đầu tư ở phía Tây xã", ông Tây cho hay.

Do cầu chưa thể thông tuyến, toàn bộ phương tiện từ phía Nam muốn di chuyển vào trung tâm tỉnh đều phải dồn sang Quốc lộ 1A. Điều này tạo áp lực rất lớn lên tuyến giao thông huyết mạch, gây quá tải vào các giờ cao điểm sáng và chiều, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Những bất cập tại công trình này cũng đã được Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ rõ tại Báo cáo số 6202/BC-CAT-ANKT ngày 22/8/2026 về tình hình liên quan đến vướng mắc tại một số công trình, dự án giao thông trên địa bàn. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 8975/UBND-CNXD ngày 01/9/2026 chỉ đạo khẩn trương rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn để hoàn thành trục giao thông huyết mạch phía Nam trung tâm tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành rà soát hiện trạng. Kết quả cho thấy, dự án "Cầu và đường nối đường Nguyễn Tri Phương qua sông Bàu Giang" có sự trùng lặp về phạm vi đầu tư với dự án "Khu dân cư dọc đường Nguyễn Tri Phương nối dài (Bắc sông Bàu Giang)".

Toàn cảnh dự án cầu Nguyễn Tri Phương nhìn từ trên cao.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trùng lặp, đảm bảo tính pháp lý và đồng bộ hạ tầng, tại Công văn số 3211/BQLDDCN-TC ngày 07/9/2026, Ban Quản lý dự án đã có văn bản đề xuất Sở Tài chính tỉnh xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh danh mục đầu tư công. Theo đó, đề xuất bổ sung dự án "Khu dân cư dọc đường Nguyễn Tri Phương nối dài (Bắc sông Bàu Giang)" (thuộc nhóm B, tổng mức đầu tư 178 tỷ đồng, quy mô khoảng 4,9 ha tại phường Cẩm Thành) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để thay thế cho dự án cũ.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung cho biết, việc đề xuất điều chỉnh nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, tránh chồng chéo vốn đầu tư, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc để sớm hoàn thành toàn bộ cầu và tuyến đường kết nối.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực thẩm định để trình cấp có thẩm quyền quyết định. Việc sớm khơi thông "điểm nghẽn" này không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị mà còn đáp ứng niềm mong mỏi chính đáng của đông đảo người dân địa phương.