Bất cập từ loạt ụ bê tông 'trồng' trên lối đi chống 'cát tặc'

Không chỉ làm mất mỹ quan, các ụ bê tông này còn cản trở thoát nước, gây ô nhiễm môi trường và khiến người dân gặp nhiều bất tiện trong đi lại, vận chuyển nông sản.

Lối đi xuống bờ sông Trà Khúc thuộc xã An Phú bị đổ bê tông chắn ngang.

Tuyến đường Trường Sa dài gần 9 km, điểm đầu giáp tuyến tránh Quốc lộ 1A thuộc phường Nghĩa Lộ, điểm cuối giáp nút giao thông dẫn lên cầu Cổ Lũy, xã An Phú. Dọc tuyến có trên 10 lối đi xuống bờ sông Trà Khúc, trong đó 5 lối đi đang bị đặt các ụ bê tông chắn ngang nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển cát trái phép. Các ụ bê tông được ghép từ 4 - 6 bi giếng bê tông, một số vị trí bê tông được đổ tràn ra bên ngoài.

Lối đi xuống bờ sông Trà Khúc thuộc xã An Phú bị đổ bê tông chắn ngang gây ô nhiễm, mất mĩ quan.

Tại một lối đi xuống bờ sông Trà Khúc ngay đầu đường Trường Sa (thuộc phường Nghĩa Lộ) có 6 bi giếng bê tông được xếp chồng lên nhau tạo thành ụ chắn ngang đường. Xung quanh khu vực này, cỏ dại mọc um tùm, xà bần và rác thải vương vãi. Các ụ bê tông chắn ngang khiến việc thoát nước từ khu vực đường xuống sông gặp khó khăn.

Xã An Phú có 4 lối đi xuống bờ sông Trà Khúc cũng bị các ụ bê tông chắn ngang, chỉ xe đạp, xe máy mới có thể lưu thông. Bà Huỳnh Thị Tiên (người dân địa phương) cho biết, gia đình bà trồng rau ven sông Trà Khúc. Từ khi các ụ bê tông được dựng lên, xe ba gác không thể đi xuống khu vực bờ sông để vận chuyển rau, gây nhiều bất tiện cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của gia đình bà.

Lối đi xuống bờ sông Trà Khúc thuộc xã An Phú bị đổ bê tông chắn ngang.

Không chỉ tại phường Nghĩa Lộ, xã An Phú, dọc tuyến đường Tế Hanh, tuyến đường ven bờ sông Trà Khúc qua địa bàn xã Sơn Tịnh cũng đang tồn tại hàng chục ụ bê tông chắn ngang các lối đi nội bộ và lối xuống bờ sông gây mất mỹ quan.

Theo ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú, bờ sông Trà Khúc qua địa bàn xã trước đây từng là điểm nóng về tình trạng khai thác cát trái phép. Sau khi triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc qua địa bàn xã đã không còn. Trước đây, dọc đường Trường Sa đã bố trí 10 ụ bê tông khá kiên cố để ngăn phương tiện vận chuyển cát trái phép. Tuy nhiên, hiện nay các ụ bê tông không còn phù hợp, địa phương đã sử dụng xe cơ giới tháo dỡ được 6 ụ; số còn lại sẽ tiếp tục được tháo dỡ trong thời gian tới.