Tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Hà, phường Hà Giang 2, một cột đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hiển thị thời gian đã nhiều tháng nay. Cụ thể, đèn đỏ vẫn hiển thị đồng hồ đếm ngược, nhưng khi chuyển sang đèn xanh lại không có thông tin thời gian. Điều này khiến người điều khiển phương tiện khó chủ động khi di chuyển, nhất là thời điểm đèn bất ngờ chuyển vàng, đỏ khi xe đã đến gần vạch dừng. Tình trạng trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cần sớm được kiểm tra, khắc phục.

Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư chợ Ngọc Hà, phường Hà Giang 2 bị lỗi hiển thị thời gian đếm ngược khi đèn xanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.