Bắt cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi, trú xã Ea Ning) và Trần Thị Ngọc Trâm (32 tuổi, trú xã Krông Ana) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hòa và Trâm có quan hệ tình cảm từ nhiều năm. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, ngày 13/9/2026, cả hai bàn bạc, thống nhất đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng để hỏi mua dây điện và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Sau khi nhận hàng, Hòa và Trâm sử dụng ứng dụng MoMo trên điện thoại để tạo giao dịch giả, thể hiện việc chuyển tiền đã thành công. Sau đó, hai người đưa hình ảnh giao dịch cho chủ cửa hàng xem nhằm tạo lòng tin và nhận hàng mà không thực hiện thanh toán thực tế.

2 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 13/9, hai đối tượng được xác định đã thực hiện 6 vụ lừa đảo tại các địa bàn Quảng Phú, Ea Kar, Ea Kao và Tân Lập, chiếm đoạt tổng cộng 6 cuộn dây điện. Sau khi lấy được tài sản, cả hai mang bán để lấy tiền tiêu xài.

Tiếp nhận tin báo của các bị hại, Công an xã Quảng Phú triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đến ngày 25/9 đã bắt giữ Hòa và Trâm.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, cả hai vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6/2026 cũng liên quan đến thủ đoạn lừa đảo tương tự, nhưng tiếp tục tái phạm.

Hiện vụ án đang được Công an xã Quảng Phú tiếp tục điều tra, mở rộng theo sự phân công của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Công an xã Quảng Phú đề nghị những người từng bị Hòa và Trâm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên hệ trụ sở đơn vị tại số 146 Hùng Vương, xã Quảng Phú để trình báo và được giải quyết theo quy định.