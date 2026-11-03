Bất cập biển báo giao thông gây nguy hiểm cho người dân
Biển báo giao thông được lắp đặt nhằm hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, nếu vị trí và chiều cao lắp đặt không phù hợp, chính những thiết bị này lại có thể trở thành vật cản, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Tại tuyến đường Văn Khê và Lê Trọng Tấn, thành phố Hà Nội, một số biển báo đặt trên vỉa hè có cạnh sắc nhọn, chiều cao thấp, khiến người đi bộ liên tục gặp va chạm và bị thương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bat-cap-bien-bao-giao-thong-gay-nguy-hiem-cho-nguoi-dan-246261103153737482.htm