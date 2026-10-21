Bất cẩn trượt chân, cô gái 25 tuổi rơi từ đỉnh thác xuống vực sâu: Clip hiện trường ám ảnh

Đoạn video ghi lại giây phút Windy Rahma Putri, 25 tuổi, bất ngờ rơi từ độ cao hơn 20 mét xuống vực sâu trước sự bàng hoàng của nhóm bạn đi cùng.

Trong clip, Windy đang nằm nghỉ trên những tảng đá giữa dòng nước chảy. Một lúc sau, cô bắt đầu cử động, dường như muốn đứng dậy.

Tuy nhiên, ngay khi vừa di chuyển, cô bất ngờ trượt ngã và rơi xuống vực sâu tại thác Robo, thuộc khu vực Harau, Indonesia.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Windy hoảng hốt đưa tay về phía một người bạn ở gần, cố gắng bám víu để tự cứu mình nhưng không thành công.

Abdul Malik, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Padang, cho biết: “Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị trượt chân và nghi ngờ đã chết đuối hoặc bị dòng nước cuốn trôi”.

Windy, quê ở Padang Pariaman, tỉnh Tây Sumatra, đang vui chơi và tắm thác cùng nhóm bạn thì tai nạn bất ngờ xảy ra vào khoảng 15h45 ngày 15/10.

Windy Rahma Putri, 25 tuổi, tử vong sau khi trượt chân ở thác nước ở Indonesia. Ảnh: Newsflash.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc đau lòng, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân tại khu vực xảy ra tai nạn.

Dù lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả trong ngày đầu tiên. Đến sáng hôm sau, thi thể của Windy mới được tìm thấy.

Chiến dịch tìm kiếm có sự tham gia của tổng cộng 119 người, gồm lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát, cơ quan quản lý thiên tai, lính cứu hỏa, chính quyền địa phương và người dân trong khu vực.

Do địa hình vách đá dốc đứng, hiểm trở, đội cứu hộ phải sử dụng hệ thống dây thừng chuyên dụng để đưa thi thể nạn nhân lên khỏi khu vực nguy hiểm một cách thận trọng.

Sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, thi thể Windy được bàn giao cho gia đình để đưa về nhà lo hậu sự.