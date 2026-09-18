Bắt cá trước ao nhà, hai vợ chồng gặp nạn, tử vong

Chiều 18/9, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện UBND xã Trường Tân (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây trên địa bàn xảy ra sự việc 2 vợ chồng đều đã cao tuổi tử vong ở bờ ao trước nhà. Nguyên nhân nghi gặp nạn trong lúc dùng điện đánh cá.

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 17/9, chính quyền xã Trường Tân nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, ông T.V.S đến nhà anh trai phát hiện ông T.V.Nh (SN 1950, ông S là em ruột nạn nhân) và vợ V.T.Th (SN 1952, cùng trú tại xóm 4, thôn An Thọ, xã Trường Tân) nằm tử vong tại ruộng ao muống cạnh ao cá trước cửa nhà.

Thời điểm phát hiện sự việc, mọi người nhận thấy bên cạnh thi thể vợ chồng ông T.V.Nh có cây róc, trên đầu róc có vợt cá bằng lưới. Đáng chú ý, miệng lưới được làm bằng kim loại gắn vào đầu cây róc. nối với dây điện cắm vào ổ cắm điện dân dụng trong nhà.

Khu vực phát hiện vợ chồng nạn nhân gặp nạn. Ảnh: Đ.Tùy.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền sở tại chỉ đạo lực lượng Công an xã, quân sự, các phòng ban liên quan nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, tiến hành bảo vệ hiện trường. Cùng với đó, xã Trường Tân nhanh chóng báo cáo cơ quan chức năng TP Hải Phòng về thực hiện công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu xác định, vợ chồng ông V.T.Th sử dụng kích cá không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng bàn giao thi thể 2 vợ chồng xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, trong sáng nay 18/9, lãnh đạo UBND xã Trường Tân cùng đại diện một số phòng, ban, MTTQ đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc đau lòng nói trên, chính quyền xã Trường Tân cảnh báo người dân không được sử dụng điện để kích cá, bẫy chuột và không được thả diều ở khu vực đầm trống có đường điện chạy qua…