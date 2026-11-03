Bắt cá trắm 20 kg ở đập Trị An, rao 6 triệu đồng rồi mang về ăn

Cá trắm đen nặng 20 kg bị hạ giá từ 6 triệu còn 3 triệu đồng vào cuối buổi chiều 2/11. Ảnh: Kênh của Z.

Khi anh Hùng đưa con cá trắm đen nặng khoảng 20 kg lên bờ, nhiều người dừng lại hỏi giá. Anh rao 6 triệu đồng, nhưng phần lớn khách chỉ hỏi rồi đi. Cuối buổi chiều, anh hạ giá còn 3 triệu đồng. Chưa bán được, anh quyết định mang cá về chế biến cho gia đình.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hùng cho biết hiếm khi bắt được cá trắm đen lớn như vậy. Nếu khách trả giá quá thấp, anh muốn giữ lại ăn hơn là bán rẻ.

Trưa 2/11, nhiều người mang lưới đến chân đập thủy điện Trị An (Đồng Nai), chờ cửa xả đóng. Trên bờ, người xem tập trung quanh những mẻ cá vừa được đưa lên. Theo anh Hùng, buổi bắt cá vẫn nhộn nhịp, nhưng khách mua cá giá tiền triệu dè dặt hơn so với năm trước.

Anh Hùng cho rằng việc ngừng xả tràn diễn ra vào thứ hai, trong khi thông tin được công bố trước đó vài giờ, khiến người ở xa khó thu xếp đến. Công ty Thủy điện Trị An đăng thông báo lúc 8h14, gần bốn giờ trước thời điểm ngừng xả tràn.

Cảnh đông đảo người dân mang theo lưới đợi đập Trị An ngừng xả tràn trưa 2/11. Ảnh: Người Đồng Nai/Fanpage.

Anh Chiến, sống tại phường Trảng Dài, thường đến chân đập bắt cá mỗi dịp thủy điện ngừng xả tràn. Anh cho biết một số khách đợi đến cuối buổi mới hỏi mua vì lúc đó dễ thương lượng giá hơn.

Theo quan sát của anh Chiến, lực lượng chức năng kiểm soát khu vực chặt hơn đợt trước. Anh nói mình không thấy người sử dụng kích điện trong buổi bắt cá. Khi cửa xả vừa đóng, dòng nước ở chân đập vẫn có thể cuốn lưới vào cây, khiến người thả khó thu lại, anh kể.

Thủy điện Trị An bắt đầu đợt xả tràn đầu tiên trong năm 2026 vào ngày 23/9 để điều tiết hồ chứa. Đợt xả kéo dài khoảng 40 ngày, kết thúc lúc 12h ngày 2/11 theo Thông báo số 2318/TB-TĐTA. Công ty Thủy điện Trị An căn cứ vào lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu và thông tin thủy văn từ các nhà máy thủy điện phía trên để quyết định thời điểm ngừng xả.

Từ 12h, lưu lượng nước qua đập tràn giảm về 0. Nước vẫn tiếp tục chảy xuống hạ du qua các tổ máy phát điện, với lưu lượng dự kiến 460-800 m³/s tùy phương thức huy động tổ máy.

UBND phường Trị An khuyến cáo người dân tránh xuống nơi nước sâu, dòng chảy mạnh hoặc địa hình trơn trượt để bắt cá, đặc biệt lưu ý nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Chính quyền đề nghị người dân tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời nhắc lại quy định cấm sử dụng kích điện, rà điện để khai thác thủy sản.