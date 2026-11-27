Liên kết định danh điện tử với tổng doanh thu đa kênh và dòng tiền thực tế

Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP cùng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã gia tăng trách nhiệm của chủ quản nền tảng, trong đó bắt buộc xác thực danh tính người bán và người livestream bán hàng kể từ ngày 1/1/2027. Theo lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), khung pháp lý mới đã chuyển dịch từ cách tiếp cận xem nền tảng chỉ là đơn vị cung cấp hạ tầng sang quản lý theo đúng chức năng thực tế.

Ở góc độ chính sách thuế, quy định xác thực danh tính giải quyết câu hỏi cốt lõi về việc doanh thu bán hàng thực sự thuộc về chủ thể nào. Khi hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh, một cá nhân có thể đồng thời vận hành nhiều tài khoản, bán hàng qua cửa hàng trực tiếp, website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các phiên livestream. Thực tế cũng xuất hiện tình trạng gian hàng đứng tên một cá nhân nhưng tài khoản nhận tiền lại thuộc chủ thể khác, khiến việc nhận diện sai người nộp thuế dẫn đến xác định thiếu chính xác nghĩa vụ tài chính.

Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu rõ doanh thu tính thuế là tổng doanh thu phát sinh trên tất cả các kênh bán hàng. Theo đó, đối tượng quản lý của cơ quan thuế không phải là từng gian hàng, trang mạng xã hội hay tài khoản riêng lẻ mà là người nộp thuế. Toàn bộ doanh thu từ mọi kênh của cùng một chủ thể phải được tổng hợp đầy đủ, bao gồm cả tiền bán hàng thu qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử và tiền mặt. Yêu cầu đặt ra là danh tính người bán phải khớp đúng với mã số thuế hoặc số định danh cá nhân dùng trong đăng ký thuế, đồng thời liên kết trực tiếp với các gian hàng, tài khoản nhận tiền và lịch sử giao dịch để ngăn chặn tình trạng bỏ sót hoặc chia nhỏ doanh thu.

Trao đổi về vấn đề này, bà Thái Thị Vân Anh FCCA, Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Công ty Russell Bedford KTC, thành viên Tiểu ban Thuế và Pháp luật, ACCA Việt Nam nhận định việc đồng bộ định danh cung cấp dữ liệu đầu vào thiết yếu để truy vết dòng tiền và kiểm soát doanh thu. Trọng tâm của công tác quản lý không chỉ dừng lại ở số thu mà phải thu đúng, thu đủ và xác định chuẩn xác nghĩa vụ của từng người bán.

Việc định danh chính xác người bán còn giữ vai trò quyết định đối với độ chuẩn xác của cơ chế khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế. Theo Điều 43 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán thực hiện nghĩa vụ khấu trừ, nộp thay theo từng giao dịch thuộc phạm vi quy định. Số tiền thuế sàn đã nộp chỉ được ghi nhận đúng và tránh tình trạng nộp trùng khi giao dịch gắn liền với đúng chủ thể nộp thuế.

Tuy nhiên, cơ chế này không bao phủ toàn bộ hoạt động thương mại điện tử. Đối với các nền tảng không tích hợp chức năng thanh toán, hoặc các giao dịch chốt đơn qua tin nhắn, chuyển khoản trực tiếp hay thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, người bán vẫn phải tự kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Cục Thuế lưu ý việc sàn nộp thay một phần giao dịch không đồng nghĩa người bán đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ với ngân sách, bởi doanh thu từ các kênh còn lại vẫn phải tổng hợp đầy đủ theo đúng chủ thể. Hiện nay, cơ quan Thuế đã thiết lập kết nối dữ liệu với 96 ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử và 105 đơn vị vận chuyển, qua đó minh bạch hóa luồng giao dịch và hỗ trợ người kinh doanh không nộp nhầm khoản thuế đã được sàn nộp thay.

Trạng thái đã xác thực không thay thế nghĩa vụ hóa đơn điện tử và đối soát hoàn trả

Trên thực tế, trạng thái tài khoản đã xác thực mới chỉ chứng minh người bán đã đối chiếu danh tính tại một thời điểm nhất định, chưa đủ căn cứ khẳng định người bán đã đăng ký đúng, kê khai đủ doanh thu, lập đủ hóa đơn hay hoàn tất nghĩa vụ thuế. Để quản lý thực chất, hệ thống cần liên thông nhiều lớp thông tin gồm danh tính đã xác thực, mã số thuế hoặc định danh thuế, danh sách gian hàng và kênh bán, dữ liệu đơn hàng kèm thanh toán và hoàn trả, hóa đơn điện tử cùng số thuế đã khấu trừ, nộp thay.

Ranh giới này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nghĩa vụ lập hóa đơn điện tử, bởi dữ liệu đơn hàng từ sàn thương mại điện tử chỉ phục vụ đối soát và khấu trừ thuế, không mặc nhiên thay thế hóa đơn. Các hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử vẫn phải lập hóa đơn đầy đủ theo quy định, kể cả khi sàn đã thực hiện khấu trừ và nộp thay một số khoản thuế. Bà Thái Thị Vân Anh nhấn mạnh nền tảng chỉ thực hiện thay một số khâu nhất định, còn người bán vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin định danh, doanh thu, giao dịch và các nghĩa vụ thuế còn lại.

Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu cần phản ánh trung thực toàn bộ vòng đời giao dịch. Các đơn hàng đã xác nhận nhưng sau đó phát sinh hủy đơn, trả hàng hoặc hoàn tiền không thể giữ nguyên như doanh thu đã hoàn tất. Theo đề xuất của chuyên gia, các bên cần chuẩn hóa bảng dữ liệu đối soát để người bán theo dõi rõ giá trị giao dịch, trạng thái đơn hàng, căn cứ và mức thuế áp dụng, số tiền thuế đã khấu trừ cùng dòng tiền thực nhận, đồng thời số hóa quy trình điều chỉnh, bù trừ hoặc hoàn thuế khi phát sinh chênh lệch. Cách làm này giúp người bán dễ dàng kiểm tra nghĩa vụ của mình, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan Thuế phân biệt rành mạch giữa sai lệch kỹ thuật dữ liệu với hành vi cố tình che giấu doanh thu.

Hiện tại, ngành Thuế đang mở rộng ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để phân tích dòng tiền, nhận diện rủi ro và phòng chống gian lận thuế. Yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu đầu vào vì thế càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi các nền tảng phải cập nhật kịp thời khi người bán thay đổi người đại diện, chuyển nhượng gian hàng, đổi tài khoản thanh toán hoặc phát hiện trường hợp bị lợi dụng danh tính trái phép.

Theo bà Thái Thị Vân Anh, trách nhiệm điều chỉnh sai sót cũng cần được phân định rành mạch theo chủ thể kiểm soát dữ liệu. Trong đó, người bán chịu trách nhiệm về tính trung thực của toàn bộ thông tin cung cấp, còn nền tảng chịu trách nhiệm về dữ liệu giao dịch, cách tính, chuyển nộp và lưu trữ phần thuế thuộc phạm vi thực hiện, đồng thời bảo đảm quyền đối soát, giải trình và hiệu chỉnh cho người bán. Khi danh tính người bán được minh bạch và gắn kết chặt chẽ với gian hàng, dòng tiền, hóa đơn cùng khoản thuế đã nộp, cơ quan quản lý có đủ công cụ chống thất thu ngân sách và duy trì môi trường cạnh tranh công bằng, còn người nộp thuế tuân thủ tốt sẽ tiết giảm được chi phí và thủ tục hành chính.