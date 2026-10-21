Bắt 'bố già đường biên' thu giữ hơn 30 tấn pháo

Theo đó, thực hiện kế hoạch chuyên án về đấu tranh với đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, ngày 19/10, tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet đã bắt giữ 3 đối tượng có liên quan trong vụ tàng trữ trái phép 30 tấn pháo các loại.

Video bắt giữ các đối tượng cùng hơn 30 tấn pháo các loại.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: A Mày (SN 1962) (biệt danh “bố già đường biên”); Thạo A Lăm (SN 1983); Thạo Đỏ (SN 1981), các đối tượng cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Lực lượng đánh án lên đường đột kích các kho hàng ở vùng biên.

Lực lượng đấu tranh chuyên án đã tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Tang vật thu giữ tại hiện trường có 1.120 thùng pháo (loại 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...), tổng trọng lượng khoảng hơn 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng hơn 30 tấn pháo các loại.

Khi lực lượng chức năng tiến hành đột kích các kho hàng, lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ, địa hình phức tạp nên các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Song, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt phòng, chống tội phạm đến cùng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp, mở rộng điều tra truy xét và bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị.

Tang vật hơn 30 tấn pháo các loại.

Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để tiêu hủy toàn bộ tang vật. Tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh, truy xét, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.