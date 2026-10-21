Bắt "bố già đường biên" sau khi đột kích kho hàng chứa 30 tấn pháo

Ngày 21/10, liên quan vụ đột kích kho hàng trên biên giới, thu giữ 30 tấn pháo các loại, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) đã phối hợp bắt giữ 3 đối tượng người Lào có liên quan.

Lực lượng chức năng bắt giữ 30 tấn pháo ở biên giới

Ba đối tượng bị bắt giữ, gồm: A Mày (sinh năm 1962; biệt danh “Bố già đường biên”), Thạo A Lăm (sinh năm 1983), Thạo Đỏ (sinh năm 1981; cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet).

Các lực lượng tham gia bắt giữ các đối tượng liên quan chuyên án gồm: Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP, Công an tỉnh Savannakhet (Lào).

Tiêu hủy tang vật là pháo hoa nổ, pháo nổ các loại

Trước đó, ngày 13/9, lực lượng đấu tranh chuyên án đã tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1.120 thùng pháo (loại 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...) với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại. Đây là chuyên án thu giữ pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay.

Thấy lực lượng chức năng, lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ, địa hình phức tạp các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt phòng, chống tội phạm đến cùng, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp, mở rộng điều tra truy xét và bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị.

Lực lượng BĐBP Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật, tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh, truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.