Bắt Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Ngày 18-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan CSĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Văn Lộc, SN 1971, HKTT: TDP 3, phường Hoà Bình - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim (Nguyên Phó Giám đốc Sở tài chính tỉnh Hoà Bình cũ)

Cơ quan CSĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Anh Tuấn, SN 1993, HKTT: phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

Cơ quan CSĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Bùi Trọng Nghĩa, SN 1983, HKTT: Thôn Vôi, xã An Nghĩa, - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim

Cơ quan CSĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Đinh Thanh Tùng - SN1973, HKTT: Thôn Đoàn Kết, xã Kim Bôi - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim (Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình cũ)

Các bị can gồm Phùng Sơn Hải, SN 1969, trú tại phường Tương Mai (Hà Nội) - Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên, SN 1972, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ - Nhân viên Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Nguyễn Trung Vựng, SN 1976, trú tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn, SN 1993, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

Quá trình điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc, SN 1971, trú tại phường Hoà Bình - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim (Nguyên Phó Giám đốc Sở tài chính tỉnh Hoà Bình cũ); Đinh Thanh Tùng - SN 1973, trú tại xã Kim Bôi - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim (Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình cũ) và Bùi Trọng Nghĩa, SN 1983, trú tại xã An Nghĩa, - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra: cuối năm 2025 tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ có xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để xử lý tình trạng sạt lở, theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Phương án hạ tải để phòng chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Nếu trong quá trình xử lý sạt lở có phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý sạt lở theo hướng tập kết khối lượng đất dư thừa tại bãi thải được UBND cấp xã quy hoạch và quản lý, xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Nguồn kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Mặc dù biết quy định nêu trên và đã được UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim đã không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Kim; Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim; Bùi Trọng Nghĩa - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim đã thông đồng, câu kết với 2 doanh nghiệp là: Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889: địa chỉ đều ở xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống (thực tế không có dự án vườn ươm) để cấp 26 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi là 2.334.666,76 m3.

Tuy nhiên, lợi dụng vào các giấy xác nhận trên, 2 doanh nghiệp này đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp là: 386.934,2 m3, bán ra thị trường, thu bất chính tổng số tiền là 25 tỷ đồng.