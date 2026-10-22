Bắt Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ vì tiếp tay khai thác đất trái phép

Ngày 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Lộc (55 tuổi), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Đinh Thanh Tùng (53 tuổi), Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở tài chính tỉnh Hoà Bình cũ. Ảnh: CACC

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên còn có Bùi Trọng Nghĩa (43 tuổi), Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim.

Hoàng Văn Lộc từng là Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình cũ, còn Đinh Thanh Tùng từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, tại xã Hợp Kim xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã sau đó có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh về phương án xử lý.

UBND tỉnh chỉ đạo, việc hạ tải để phòng, chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trường hợp xử lý sạt lở phát sinh đất dư thừa, địa phương phải xây dựng dự án hoặc phương án tập kết tại bãi thải do UBND cấp xã quy hoạch, quản lý và xử lý theo quy định. Kinh phí thực hiện do xã chủ động.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Lộc, Tùng và Nghĩa đã thông đồng với Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại 336 và Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889, cùng đóng tại xã Hợp Kim, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác đất trái phép.

Cụ thể, các bị can bị cáo buộc lập khống 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa, dù thực tế không có dự án vườn ươm.

Từ các phương án này, 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất được cấp trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa được xác nhận vận chuyển đi hơn 2,33 triệu m³.

Lợi dụng các giấy xác nhận trên, hai doanh nghiệp đã khai thác trái phép gần 387.000m³ đất san lấp để bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 25,4 tỷ đồng.

4 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố hai vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, liên quan hoạt động khai thác đất tại xã Hợp Kim.

Bốn bị can gồm Phùng Sơn Hải (57 tuổi), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (54 tuổi), nhân viên công ty này; Nguyễn Trung Vựng (50 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889; Lê Anh Tuấn (33 tuổi), Phó Tổng Giám đốc công ty.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, trong đó có những trường hợp bị nghi bao che, tiếp tay cho sai phạm.