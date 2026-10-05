Bắt bị can trốn truy nã khi đang lẩn trốn tại Đồng Tháp

Đối tượng Lê Thanh Hiền (dấu X)

Ngày 5/10, Công an xã Vĩnh Am cho biết, đơn vị đã phối hợp bắt giữ Lê Thanh Hiền (tên gọi khác Tất Thanh, SN 1998, thường trú tại ấp An Mỹ, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Trước đó, Lê Thanh Hiền bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự. Sau khi bị khởi tố, Hiền bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 7/4/2025 và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/10/2026, Công an xã Vĩnh Am phát hiện Lê Thanh Hiền đang lẩn trốn tại ấp Bình Trung, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và phối hợp bắt giữ.

Công an xã Vĩnh Am đã bàn giao bị can Lê Thanh Hiền cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.