Khoảng 15 giờ ngày 21-11, trong lúc tuần tra, kiểm soát và nắm tình hình địa bàn, tổ công tác Công an phường Nha Trang phát hiện bị can Huỳnh Thị Khánh (sinh năm 1962, đăng ký thường trú tại Tổ dân phố Lợi Thọ, phường Cam Linh) đang ăn tại một quán cà phê trên đường Trịnh Phong, phường Nha Trang. Khánh là đối tượng đang bị truy nã về tội “Đánh bạc”. Tổ công tác đã tiếp cận, kiểm tra thông tin và xác định đúng đối tượng.

Bị can Huỳnh Thị Khánh tại cơ quan công an.

Tại đây, tổ công tác thông báo quyết định truy nã số 13469/QĐ-CSĐT-HS(Đ2) ngày 11-9-2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa. Khánh xác nhận mình là người có thông tin, hình ảnh trong quyết định truy nã. Sau đó, Công an phường Nha Trang đưa Khánh về trụ sở làm việc, lập biên bản bắt người đang bị truy nã.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra ngày 24-8-2025 tại khu vực Xóm Núi, Tổ dân phố Thành Phát, phường Nam Nha Trang. Ngày 22-8-2026, cơ quan điều tra khởi tố bị can Huỳnh Thị Khánh về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do Khánh bỏ trốn, ngày 11-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã bị can.