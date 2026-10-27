'Bắt bệnh' trào lưu 'dự án ma' của giới trẻ hiện nay

"Hè này chốt đi Đà Lạt nhé!", "Hôm nào nhóm mình dậy sớm đi săn mây đi!", "Tháng sau nghỉ việc mở quán cà phê!", "Hay là đăng kí học Tiếng Anh cùng đi" … Đấy là những dòng tin nhắn bàn bạc hào hứng, rầm rộ trong các nhóm chat có lẽ chẳng hề xa lạ với giới trẻ hiện nay. Nhưng rồi cuối tuần trôi qua, tháng sau lại đến, kéo dài theo năm, chẳng ai nhắc lại chuyện cũ, cứ thế những kế hoạch rực rỡ ấy vẫn nằm im trên màn hình điện thoại, vẫn chưa có chuyến đi nào được thực hiện cả. Địa điểm thì đã chốt rồi, mọi người thì cũng đã đồng ý chỉ có ngày đi thì vẫn là "hôm nào" mà thôi. Trào lưu gọi tên các "dự án ma" đang bùng nổ trên mạng xã hội và trở thành căn bệnh "kinh niên" của không ít người trẻ.

Trào lưu khoe các "dự án ma" của giới trẻ thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác và đồng cảm trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: tổng hợp từ internet)

Từ bất động sản bước ra đời sống: Khái niệm mới của Gen Z

Trước đây, "dự án ma" vốn là cụm từ dùng để chỉ những dự án bất động sản không có thật, thiếu pháp lý nhưng vẫn được rao bán rầm rộ. Thế nhưng gần đây, cộng đồng mạng đã khéo léo bê chính thuật ngữ này để gọi vui những kế hoạch hẹn mãi chưa làm, hoặc những mục tiêu vừa khởi động đã vội bỏ dở. Một cụm từ nghe qua thì rất kêu, nhưng hỏi bao giờ thực hiện thì câu trả lời gần như là... "chưa biết bao giờ".

Danh sách các lộ trình học tập, tập luyện liên tục được lưu lại nhưng hiếm khi được bấm nút "bắt đầu".

Điểm chung của các "dự án ma" này là đều bắt đầu từ những mong muốn rất thực tế, thậm chí từng được bàn bạc vô cùng nghiêm túc. Đó có thể là lời rủ rê cắm trại cuối tuần, một lộ trình học ngoại ngữ mới, kế hoạch tập gym độ dáng, hay thậm chí là ước mơ cùng nhau khởi nghiệp. Tuy nhiên, từ khâu lên ý tưởng hào hứng cho đến khi thực sự bắt tay vào làm lại là một quãng đường dài

Sự trớ trêu nằm ở chỗ, trào lưu này không bắt nguồn từ sự thiếu nhiệt tình. Ngược lại, lúc mới vẽ ra kịch bản, ai cũng hừng hực khí thế. Nhưng cứ hễ chạm đến bước ấn nút chốt ngày, đủ mọi lý do từ khách quan đến chủ quan lại bắt đầu xuất hiện, biến mọi nhiệt huyết ban đầu trở thành con số 0.

Bắt bệnh trào lưu "dự án ma" và vô vàn kịch bản "lời nói gió bay"

Dạo một vòng trên TikTok, Threads, Facebook hay bất cứ nền tảng mạng xã hội nào hiện nay, không khó để bắt gặp cụm từ "dự án ma" xuất hiện trong nhiều câu chuyện khác nhau. Đó là câu chuyện muôn thuở năm nào cũng đặt mục tiêu, năm nào cũng tự nhủ lần này nhất định sẽ phải thay đổi nhưng đến hiện tại nhiều kế hoạch vẫn chỉ dừng lại ở lời đầu môi chót lưỡi. Đó còn là câu chuyện dân văn phòng lúc nào cũng bảo nghỉ việc nhưng khéo đến 4 năm sau vẫn đang ngồi đúng vị trí đấy. Hay kế hoạch bảo đi làm về sẽ tập gym hoặc học thêm ngôn ngữ mới, cuối cùng thì gym đã đóng, sách đã mua nhưng ngày học thì vẫn chưa thấy. Người trẻ bảo mục tiêu tiết kiệm 50 triệu trong 2 tháng nhưng lúc nào cũng có lý do để tiêu,…

Cụm từ "Dự án ma" xuất hiện rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: tổng hợp)

Trào lưu này thực chất quen thuộc đến mức chỉ cần lướt vài dòng bình luận trên mạng xã hội là thấy hàng loạt câu chuyện vừa buồn cười vừa đồng cảm. Như chia sẻ của bạn Nguyễn Ngọc Linh – sinh viên năm 3 tại Hà Nội về trải nghiệm "dự án ma" kinh điển của nhóm mình: "Nhóm tớ từng lên kế hoạch đi Đà Lạt từ năm 2022. Năm nào cũng bàn, gửi lịch trình, chọn homestay, thậm chí có đứa còn lên danh sách quán ăn theo từng buổi. Đến giờ năm 2026 rồi, Đà Lạt vẫn chỉ tồn tại trong nhóm chat. Chắc phải đợi đến lúc đi nghỉ hưu mới thực hiện được quá!".

Không chỉ dừng lại ở những chuyến du lịch xa xôi, "dự án ma" còn len lỏi vào từng kèo hẹn ăn uống đời thường nhất. Ngọc Linh cho biết thêm, chính nhóm bạn của cô cũng từng ôm một dự án đi ăn lẩu cùng nhau vô cùng rầm rộ: "Lúc đầu cả nhóm hào hứng lắm, bàn từ quán ăn đến giờ giấc. Nhưng đúng ngày hẹn thì lại xuất hiện 1.001 lý do đột xuất. Lịch cứ dời lại một ngày, rồi một tuần, và đến tận bây giờ vẫn chưa có buổi gặp mặt ăn lẩu nào thực sự diễn ra cả".

Những "Dự án ma" không chỉ của riêng ai được giới trẻ chia sẻ trên nền tảng Threads (Ảnh: tổng hợp)

Những câu chuyện dở khóc dở cười ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thùy Linh (24 tuổi, TP.HCM) ngậm ngùi kể về dự án khởi nghiệp bán đồ ăn vặt cùng bạn thân trên dòng bình luận đăng tải Threads: "Ngồi cà phê bàn từ tên thương hiệu, logo, bao bì đến chiến lược quảng cáo rồi chia nhau tiền nước ai về nhà nấy. Từ đó đến nay, thương hiệu chưa thấy đâu nhưng hai đứa đã kịp chuyển sang bàn dự án mới là đi học làm bánh.

Khi nào "dự án ma" mới bước ra đời thực?

Ban đầu, việc khoe các "dự án ma" hay các bài đăng "tự bóc phốt" chính mình nổi lên như một xu hướng, phong cách trò chuyện bông đùa của giới trẻ. Những câu chuyện vui vẻ ấy tưởng chừng chỉ để giải trí nhưng lại gợi mở ra một thực tế đáng suy ngẫm: Vì sao việc đặt ra mục tiêu lại thường dễ dàng, nhưng khi bắt tay vào thực hiện và kiên trì theo đuổi lại khó khăn đến thế?

Liệu đây chỉ đơn thuần là những lần trì hoãn vô hại giúp cuộc sống bớt áp lực, hay đang phản ánh một chút lúng túng của người trẻ trong việc cân bằng giữa mong muốn cá nhân với khả năng quản lý thời gian?

Việc cùng nhau phác thảo nên một chuyến du lịch mơ ước hay một lộ trình lột xác bản thân luôn mang lại cảm giác vô cùng hứng khởi. Thế nhưng, giữa nhịp sống bận rộn với vô vàn áp lực học tập, công việc và các mối quan hệ, việc gom đủ động lực hay thu xếp một khoảng thời gian chung là điều chẳng dễ dàng.

"Dự án ma" ở một góc độ nào đó vẫn là một trào lưu hài hước của giới trẻ Gen Z, nơi lưu giữ những ý tưởng ngẫu hứng và là cái cớ nhẹ nhàng để bạn bè duy trì kết nối với nhau. Tuy nhiên, nếu thực sự có một mong muốn hay kế hoạch mà bản thân ấp ủ, có lẽ điều chúng ta cần không phải là một viễn cảnh quá hoàn hảo hay đợi một dịp "thật rảnh rỗi". Thay vào đó, chỉ cần một bước đi nho nhỏ nhưng thực tế như một lời chốt lịch dứt khoát hay 15 phút bắt đầu mỗi ngày cũng đủ để biến những kế hoạch trong tương lai gần sớm được thực hiện.