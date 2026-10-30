Bắt băng nhóm dùng dao đe dọa tài xế để cướp xe máy ở Bắc Ninh

Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, rạng sáng ngày 18/10, N.M.Q đã rủ B.Q.H (sinh năm 2009), N.G.B (sinh năm 2009), H.B.T (sinh năm 2011) và H.Q.T (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Mỹ Thái, thành phố Bắc Ninh sử dụng xe mô tô chèn ép, chặn chiếc xe Honda Wave màu trắng do anh N.H.H (sinh năm 2010, trú tại xã Mỹ Thái, thành phố Bắc Ninh) điều khiển tại địa bàn thôn Ngọc Kim, xã Tân Yên, thành phố Bắc Ninh.

5 đối tượng tại vị trí thực hiện hành vi cướp xe máy của người đi đường.

Sau đó, các đối tượng có hành vi đánh, sử dụng dao đe dọa nhằm chiếm đoạt chiếc xe mô tô của anh H, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để triệu tập điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận rõ hành vi cùng mục đích "Cướp tài sản". Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ các đối tượng và ngày 25/10 khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.