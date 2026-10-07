Bất bại 7 ván, Lại Lý Huynh vẫn không thể giành huy chương châu Á

Giải quy tụ 35 kỳ thủ của 20 đoàn. Ở bảng nam, 24 kỳ thủ thi đấu 6 vòng theo hệ Thụy Sĩ, hai kỳ thủ dẫn đầu giành quyền vào chung kết.

Trước ván quyết định, Lại Lý Huynh có 8 điểm, cùng điểm với Phùng Gia Tuấn của Hồng Kông (Trung Quốc) và Vương Vũ Bác (Trung Quốc), trong khi Trình Vũ Đông (Trung Quốc) có 7 điểm.

Lại Lý Huynh bất bại cả 7 ván tại giải

Cầm quân đen gặp Phùng Gia Tuấn, kỳ thủ Việt Nam buộc phải hướng tới chiến thắng để tự quyết suất vào chung kết. Tuy nhiên, sau thế trận giằng co, hai bên phải chia điểm. Cùng lúc, Vương Vũ Bác cũng hòa Trình Vũ Đông.

Kết quả này khiến Lại Lý Huynh, Phùng Gia Tuấn và Vương Vũ Bác cùng có 9 điểm sau 6 vòng. Do kém chỉ số phụ, Lại Lý Huynh đứng thứ ba, trong khi Phùng Gia Tuấn và Vương Vũ Bác giành hai suất vào chung kết.

Đáng tiếc hơn, ở ván phân hạng sau đó, Lại Lý Huynh tiếp tục bị cầm hòa và để Trình Vũ Đông vượt qua cũng nhờ chỉ số phụ. Như vậy, kỳ thủ Việt Nam hoàn tất 7 ván với 3 thắng, 4 hòa, không thua nhưng vẫn không thể giành huy chương.

Đàm Thị Thuỳ Dung giành HCĐ bảng nữ

Kết quả này cho thấy sự ổn định của Lại Lý Huynh, khi anh vượt qua nhiều đối thủ mạnh và cầm hòa các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, tại giải đấu có tính cạnh tranh cao, việc không thể chuyển những ván đấu then chốt thành chiến thắng đã khiến anh phải trả giá.

Ở bảng nữ, Đàm Thị Thùy Dung đứng thứ ba sau vòng chính và không vào chung kết. Ở ván phân hạng, cô hòa Lâm Hựu Huyên (Đài Bắc Trung Hoa), kết thúc giải với 8 điểm và giành HCĐ nhờ chỉ số phụ tốt hơn hai kỳ thủ cùng điểm.