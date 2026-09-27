Bắt bạch tuộc giữa biển, ngư dân nhận cái kết không ai ngờ tới

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc ngư dân đối mặt với tình huống bất ngờ khi một con bạch tuộc bám chặt vào mặt anh đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo thông tin được đăng tải ngày 24/9, sự việc xảy ra ngoài khơi thị trấn cảng Progreso, Mexico. Trong đoạn video, con bạch tuộc dùng nhiều xúc tu quấn quanh đầu người đàn ông, đồng thời các giác hút bám chặt vào da mặt.

Người ngư dân liên tục dùng tay kéo con vật ra. Có thời điểm anh tưởng như đã gỡ được bạch tuộc khỏi mặt, nhưng con vật nhanh chóng bám trở lại và phủ kín phần đầu. Đáng chú ý, các xúc tu của bạch tuộc lần lượt bám vào vùng mũi, miệng và quanh mắt người đàn ông. Anh phải liên tục giằng co với con vật để tìm cách thoát khỏi những chiếc giác hút.

Một người bạn đi cùng dùng điện thoại ghi lại toàn bộ sự việc. Trong lúc người ngư dân chật vật tìm cách gỡ bạch tuộc, người quay video vẫn tiếp tục ghi hình và cười trước tình huống bất ngờ.

Sau vài giây vật lộn, người đàn ông cuối cùng cũng cúi người xuống và dùng sức kéo con bạch tuộc ra khỏi mặt. Anh sau đó ném con vật xuống sàn thuyền.

Theo lời kể được truyền thông dẫn lại, người ngư dân cho biết anh có cảm giác như bị nghẹt thở trong lúc con bạch tuộc bám vào mặt.

Đây không phải lần đầu hình ảnh một ngư dân bị bạch tuộc bám vào mặt xuất hiện trên mạng xã hội. Chỉ vài tuần trước, một trường hợp tương tự được ghi nhận tại Philippines.

Ngày 10/7, ngư dân Jesser Cervantes đang đánh bắt ngoài khơi đảo Puerto Princesa, Palawan thì bắt được một con bạch tuộc. Tuy nhiên, con vật nhanh chóng vùng vẫy và bám vào mặt anh khi được đưa lên thuyền.

Đoạn video cho thấy Cervantes ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ, cố gắng gỡ con bạch tuộc đang quấn quanh đầu. Các giác hút của con vật bám chặt vào da khiến anh gặp nhiều khó khăn. Cervantes sau đó nói với truyền thông địa phương rằng con bạch tuộc rất khó kiểm soát và gần như khiến anh bị rách da mặt.

Những sự cố trên cho thấy việc xử lý các sinh vật biển còn sống có thể tiềm ẩn những tình huống khó lường. Bạch tuộc sở hữu các giác hút có khả năng bám rất chắc vào bề mặt, đặc biệt khi chúng bị kích thích hoặc cảm thấy bị đe dọa.

Trước đó, năm 2019, một nữ blogger ẩm thực Trung Quốc cũng từng gặp sự cố khi cố gắng ăn một con bạch tuộc còn sống. Con vật bất ngờ bám chặt vào mặt cô, khiến nữ blogger đau đớn và phải tìm cách gỡ nó ra.

Từ những đoạn video được chia sẻ trên mạng, các cuộc chạm trán bất ngờ giữa con người và bạch tuộc tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt bởi khả năng bám chặt của loài sinh vật này.