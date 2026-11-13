Bất an vì tràn Lạc Trường thường xuyên bị ngập

Đoạn tràn này dài hơn 30 m, nằm trên tuyến đường huyết mạch nối từ đường Đào Tấn (QL 19 cũ) đến Phân hiệu Trường Tiểu học Nhơn Bình và các khu dân cư lân cận.

Hằng ngày, tuyến đường có đông phương tiện qua lại, không chỉ phục vụ người dân trong khu vực mà còn có hàng trăm phụ huynh, học sinh di chuyển đến trường.

Trong khi đó, ngầm tràn khá hẹp, bề ngang chỉ khoảng 4 m, thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.

Người dân tổ dân phố Thuận Lạc (phường Quy Nhơn Đông) di chuyển qua tràn Lạc Trường vào chiều 10-11. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bà Lê Thị Dung (tổ 71, tổ dân phố Thuận Lạc) cho biết: “Bất an nhất là những lúc bờ tràn ngập sâu, nước chảy mạnh, nhiều người chạy xe đến đây không dám đi qua. Có hôm học sinh đang học nhưng lũ đổ về, nhà trường phải cho học sinh nghỉ giữa chừng vì sợ nguy hiểm”.

Sống gần bờ tràn, ông Phan Văn Minh (tổ 67, tổ dân phố Thuận Lạc) cho hay, khu vực này thuộc vùng hạ du sông Hà Thanh, địa hình trũng thấp nên thường xuyên ngập sâu khi có mưa lũ.

Đáng lo ngại là lũ có thể đổ về bất ngờ. Có những thời điểm khu vực Quy Nhơn không có mưa lớn nhưng lũ từ sông Hà Thanh bất ngờ dâng cao, tràn qua mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 10-11, trong khi các tuyến đường xung quanh vẫn lưu thông bình thường thì việc đi lại qua tràn Lạc Trường gặp nhiều trở ngại. Ngầm tràn ngập hơn 20 cm, nước chảy xiết.

Nhiều người lớn tuổi, trẻ em đi xe đạp điện đến đây phải quay đầu vì lo ngại mất an toàn và phương tiện bị hư hỏng. Đến chiều 11-11, theo người dân, mực nước tại tràn dâng cao hơn 50 cm, khiến xe cộ hoàn toàn không thể qua lại, hàng trăm hộ dân bị chia cắt.

Người dân địa phương cho rằng, với nhu cầu giao thông và tốc độ phát triển hiện nay, việc duy trì ngầm tràn như cách đây hàng chục năm đã bộc lộ nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư và môi trường đô thị.

Vì vậy, nhiều năm qua, người dân đã kiến nghị thay thế ngầm tràn bằng công trình cầu hoặc cống có quy mô phù hợp nhằm bảo đảm việc đi lại, tránh tình trạng khu dân cư bị chia cắt mỗi khi mùa mưa lũ đến.

Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Bình đưa học sinh qua tràn Lạc Trường khi nước lũ qua tràn. Ảnh: Quang Tuấn

Ông Hồ Sỹ Việt - Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu Trường Tiểu học Nhơn Bình - cho biết, trường hiện có 650 học sinh, trong đó nhiều em tự đi học bằng xe đạp.

Chiều 10 và 11-11, do nước lũ dâng cao, tràn bị ngập sâu nên phân hiệu phải cho học sinh nghỉ học, trong khi học sinh các trường xung quanh vẫn có thể đến lớp bình thường.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho hay, từ thực tế và phản ánh của người dân, địa phương đã kiểm tra hiện trạng, xác định cốt nền đường giao thông qua tràn Lạc Trường hiện rất thấp.

Địa phương ghi nhận nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn của người dân; đồng thời tiếp tục khảo sát, nghiên cứu phương án xây dựng cầu nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và học sinh.