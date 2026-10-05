Bắt 8 thanh thiếu niên dàn cảnh đánh, chém người dã man để cướp tài sản

Chiều 05/10, Cơ quan CSĐT - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa điều tra làm rõ, bắt tạm giam 8 đối tượng trong vụ “Cướp tài sản”, xảy ra vào rạng sáng 29/9/2026.

Các bị can gồm: Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Lê Nguyên Phước, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang.

Theo điều tra, vào khoảng 03 giờ ngày 29/9, Thái cùng 7 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng. Khi đến đường Phan Châu Trinh, nhóm gặp anh H.T.D. (SN 2008, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe Honda hiệu Winner. Lúc này, Thái nảy sinh ý định đánh D. để chiếm đoạt xe, rồi rủ cả nhóm tham gia.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố các bị can.

Các đối tượng thống nhất tìm cách dẫn dụ anh D. đến đường Võ Chí Công - khu vực vắng người, ít ánh sáng, để ra tay; dàn dựng tình huống giả về một cuộc hẹn đánh nhau để anh D. đồng ý đi cùng.

Trước khi đến địa điểm trên, các đối tượng đem theo 2 thanh kiếm. Khi đến đường Võ Chí Công (thuộc tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch), Khánh kẹp cổ, kéo anh D. xuống khỏi xe. Anh và Phước cầm 2 thanh kiếm tấn công anh D., khiến nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng lưng, mông, đùi.

Anh D. cố vùng thoát bỏ chạy, để lại chiếc Honda hiệu Winner. Thái chiếm đoạt chiếc xe rồi bỏ chạy. Các đối tượng đưa xe đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà cất giấu, tháo biển số để che giấu.

Nạn nhân sau khi được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Qua xác minh, điều tra, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng làm rõ hành vi, thủ đoạn của Thái và đồng bọn; tạm giữ 2 thanh kiếm bằng kim loại, 2 điện thoại di động, 3 xe máy...

Vụ án đang được mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý. Riêng Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2013), tại thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng đang được giám sát, củng cố hồ sơ để xử lý.