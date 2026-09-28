Bắt 8 người dàn dựng gần 800 video cờ bạc bịp

Ngày 28/9, Bộ Công an thông tin về việc đấu tranh, xử lý nhóm người đăng tải, chia sẻ trái phép thông tin trên không gian mạng, do Phạm Huy Tuyền (39 tuổi, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định, Tuyền cùng Phạm Huy Tiến (37 tuổi), Vũ Văn Hiếu (29 tuổi), Phạm Văn Đồng (29 tuổi), Hoàng Công Tiệp (28 tuổi), Phạm Duy Hải (27 tuổi), Lương Văn Tuỳnh (35 tuổi) và Phạm Huy Tú (29 tuổi) bàn bạc, phân công vai trò để dàn dựng các video về đánh bạc.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: BCA.

Trong các video, nhóm này đóng vai người tổ chức, tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá. Nội dung sau đó được lồng ghép quảng cáo các dụng cụ, thiết bị phục vụ việc gian lận khi đánh bạc cùng thông tin liên lạc của người bán.

Những thiết bị được quảng cáo gồm kính áp tròng, bộ bài gian lận, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chip… Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm này được nhóm của Tuyền đặt mua trên mạng xã hội rồi đưa vào video nhằm chào bán cho những người có nhu cầu sử dụng để đánh bạc bịp, qua đó kiếm lời.

Các video này sau đó được đăng tải trên fanpage và tài khoản Facebook cá nhân của những người liên quan. Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã đăng gần 800 video, thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và tương tác. Một số video đạt hàng triệu lượt xem, có mức độ lan truyền lớn trên mạng xã hội.

Cơ quan công an đánh giá việc dàn dựng cảnh đánh bạc, quảng cáo công khai các thiết bị gian lận đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội, đồng thời tác động tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Phạm Huy Tuyền cùng 7 người còn lại để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can; đồng thời điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.