Bắt 8 kẻ dàn cảnh, cầm kiếm tấn công rồi cướp xe táo tợn ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Lê Nguyên Phước, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 29/9, Trương Ngọc Thái cùng 7 thanh thiếu niên đi trên 3 xe mô tô trên đường Phan Châu Trinh, phường Tam Kỳ.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Khi đang di chuyển, nhóm này gặp H.T.D. (SN 2008, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) đang điều khiển mô tô. Thái nảy sinh ý định đánh H.T.D. để chiếm đoạt xe và rủ cả nhóm cùng tham gia.

Sau khi tiếp cận H.T.D., cả nhóm bàn cách dụ bị hại đến đường Võ Chí Công - khu vực vắng người, ít ánh sáng - để ra tay. Nhằm tạo lòng tin, các đối tượng dựng tình huống giả về một cuộc hẹn đánh nhau, khiến H.T.D. đồng ý đi cùng. Trước khi đến địa điểm đã chọn, nhóm lấy 2 thanh kiếm dạng Katana làm hung khí và đón thêm Lê Nguyên Phước. Sau khi biết kế hoạch đánh H.T.D. để chiếm đoạt xe, Phước đồng ý tham gia.

Khi đến đường Võ Chí Công, thuộc tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch, nhóm đối tượng bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lê Phúc Khánh kẹp cổ, kéo H.T.D. khỏi xe; Đinh Tuấn Anh và Lê Nguyên Phước dùng 2 thanh kiếm mang theo tấn công, khiến D. bị nhiều vết thương tại vùng lưng, đùi, mông.

Bị tấn công bất ngờ, H.T.D. vùng thoát, bỏ chạy, để lại chiếc mô tô. Trương Ngọc Thái lập tức chiếm đoạt chiếc xe rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường. Sau khi gây án, các đối tượng đưa xe đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà cất giấu, đồng thời tháo biển kiểm soát nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, tránh bị phát hiện.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự tạm giữ 2 thanh kiếm bằng kim loại, 2 điện thoại di động, BKS 92C1-244.84 cùng 3 xe mô tô có liên quan đến vụ việc.

Riêng N.H.G.B. (SN 2013), tại thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.