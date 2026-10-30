Bắt 8 đối tượng lập dự án 'ma' lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Kết quả trên có được từ việc thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về việc tập trung tấn công đối với các loại tội phạm, làm sạch địa bàn, giữ gìn ANTT, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, trong đó có tội phạm liên quan đến hoạt động núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Phong (ảnh trên) cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bên cạnh Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, trú tại Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh) - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc (địa chỉ số 98 - 102 đường 34, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh), các đồng phạm chủ chốt: Trần Trọng Tuấn, Cao Thị Phương, Phan Thị Bạch Quế, Lê Văn Trường, Nguyễn Nam Kha, Nguyễn Trần Hòa và Đoàn Ngọc Ngân cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh.

Qua công tác rà soát và nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Nguyễn Hoài Phong cùng nhóm đối tượng sử dụng nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái của Công ty Bảo Phúc để thực hiện hành vi gian dối. Các đối tượng chỉ đạo nhân viên đăng thông tin rao bán nhà, đất với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường trên các trang mạng như chotot.vn, batdongsan.com, tài khoản TikTok… nhằm thu hút người dân từ nhiều tỉnh, thành (như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam…) liên hệ.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc kinh doanh bất động sản; máy vi tính, dữ liệu điện tử, con dấu của các pháp nhân liên quan.

Khi khách hàng tìm đến, nhân viên công ty lấy lý do nhà, đất quảng cáo trên mạng đã bán hết, từ đó dẫn dụ khách lên các xe ô tô 45 chỗ hoặc 7 chỗ chuẩn bị sẵn để chở đi xem đất tại một số xã thuộc tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ) như Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân, Tân Trụ.

Tại khu đất, các đối tượng đưa ra sơ đồ dự án phân lô có phối cảnh đẹp, dẫn khách đi xem nhà mẫu, nhà trọ cho thuê để hứa hẹn lợi nhuận cao. Đồng thời, công ty bố trí dàn cảnh người đóng giả làm khách mua, giả lập việc đặt cọc, chuyển khoản nhằm tác động tâm lý, tạo niềm tin ảo về lợi nhuận đột biến để thúc đẩy nạn nhân xuống tiền đặt cọc.

Sau khi thu được tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến khách hàng không thể tiến hành giao dịch mua bán, từ đó chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền đặt cọc.

Nguyễn Hoài Phong bên két sắt chứa nhiều tài liệu liên quan.

Khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm gồm văn phòng, 2 chi nhánh của Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng: hợp đồng công chứng chuyển nhượng đất, hợp đồng đặt cọc, chứng từ kinh doanh từ năm 2024 đến năm 2026, máy vi tính, dữ liệu điện tử và con dấu của các pháp nhân liên quan.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt 1,77 tỷ đồng tiền đặt cọc của 3 bị hại. Tài liệu thu giữ còn cho thấy Nguyễn Hoài Phong đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng khác, thu về hàng chục tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với 28 bị hại và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo: Ai là nạn nhân bị Công ty Bảo Phúc và các đối tượng liên quan lừa ký hợp đồng đặt cọc, chiếm đoạt tiền, xin vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để làm việc và được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT cũng yêu cầu toàn bộ nhân viên, cá nhân từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các công ty liên quan nhanh chóng đến trình diện tại địa chỉ: Số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh để làm việc và hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.