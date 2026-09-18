Bắt 7 người hỗn chiến khi xem bóng đá ở quán nhậu

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Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, tối 26/8 nhiều người tụ tập tại quán Ốc Ngọc thuộc khu phố Phước Lập, phường Phú Mỹ để nhậu và xem bóng đá trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Quá trình cổ vũ, hai nhóm ngồi gần nhau trong quán phát sinh mâu thuẫn vì bên này cho rằng bên kia quá ồn ào.

7 đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CA

Sau đó, hai nhóm lao vào hỗn chiến từ trong quán nhậu ra vỉa hè, lòng đường trước quán.

Hậu quả là một người bị thương, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vụ hỗn chiến còn gây náo loạn, mất trật tự khu vực xunh quanh.

Thực nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: CA

Khi nắm bắt thông tin, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, đưa nhiều người về làm việc. Công an trích xuất camera an ninh tại quán, xung quanh và phối hợp cùng Viện KSND khu vực 12 để thực nghiệm hiện trường.

Qua củng cố hồ sơ, đến nay công an đã khởi tố 7 người và đang xác minh, làm rõ hành vi của từng người.