Bắt 7 đối tượng trong vụ lái ô tô lao vào nhóm người trước quán ăn ở TP.HCM

Ngày 21/9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, cơ quan đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 người để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ xô xát và ô tô tông vào nhóm người trước một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán.

Bảy người bị giữ gồm Lê Miền Nam (SN 1996, thường trú tỉnh Ninh Bình), Đường Văn Nhựt (SN 2004, thường trú tỉnh An Giang) cùng 5 nhân viên quán ăn là Thạch Khê Ma Rine (SN 1995), Trần Tấn Đạt (SN 2003), Nguyễn Văn Nam (SN 2000), Nguyễn Văn Dô (SN 2007) và Phan Minh Thật (SN 1998).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 19/9, Lê Miền Nam cùng một số người đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu để ăn uống.

Khoảng 4h30, Nam lấy ô tô ra về. Trong lúc lùi xe, phương tiện do Nam điều khiển va chạm với xe máy của Đường Văn Nhựt đang để tại khu vực quán.

Lê Miền Nam tại cơ quan công an.

Sau va chạm, Nam và Thạch Khê Ma Rine, nhân viên giữ xe, xảy ra cự cãi rồi xô xát. Dù được những người đi cùng can ngăn, Nam vẫn chạy ra ngoài, điều khiển ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán.

Vụ việc khiến một người bị thương và nhiều xe máy tại khu vực bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Công an phường đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác minh, thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ.

Hiện trường vụ việc.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc và hành vi của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt hoặc va chạm giao thông cần bình tĩnh, giải quyết vụ việc đúng pháp luật, không tụ tập, sử dụng bạo lực hoặc có hành vi manh động.