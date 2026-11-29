Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, qua công tác nắm tình hình, ngày 18/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an các phường trên địa bàn Nha Trang tiến hành kiểm tra phòng 304, căn hộ Hùng Phát, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang.

Các đối tượng trong đường dây ma túy. Ảnh: CAKH.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 5 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều gói nylon chứa ma túy đá cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, lực lượng công an xác định Trần Quốc Nhật (SN 1991, trú tại 143 Nguyễn Thái Học, phường Nha Trang; hiện ở phòng 201, căn hộ Đan Chi, số 582/28 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang) là người bán ma túy cho nhóm đối tượng trên để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Nhật khai nhận còn cất giấu ma túy tại phòng 201, căn hộ Đan Chi để bán cho người khác. Tiến hành khám xét nơi ở của Nhật, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều gói ma túy cùng các dụng cụ dùng để phân chia ma túy.

Nhật khai số ma túy trên được mua từ một đối tượng tên L.H., hiện đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Hồng Bàng, phường Nha Trang.

Từ lời khai này, lực lượng công an tiếp tục khám xét nơi ở của L.H., thu giữ nhiều gói nylon chứa tinh thể và chất bột màu trắng, 99 viên nén màu xanh, 90 viên nén màu cam, 7 gói nylon chứa tinh thể ma túy, cùng cân điện tử và nhiều đồ vật liên quan đến việc phân chia ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, truy xét nguồn cung, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.