Bắt 5 đối tượng trộm tài sản của doanh nghiệp

Trước đó, ngày 01/10, Đồn Công an KCN Biên Hòa tiếp nhận thông tin từ Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam về việc qua kiểm kê kho thì phát hiện bị thất thoát 3 tấn hạt nhựa ABS, trị giá theo hồ sơ doanh nghiệp hơn 263 triệu đồng.

Ban chỉ huy Đồn Công an KCN Biên Hòa nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành làm việc với doanh nghiệp, thu thập tài liệu và mời những người liên quan đến khâu quản lý hàng hóa.

Trong lúc lực lượng Công an thu thập tài liệu, dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera thì ngày 02/10, 5 đối tượng là tài xế, lơ xe, công nhân và quản lý kho đang làm việc tại Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam đến Đồn Công an KCN Biên Hòa xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện trót lọt 3 phi vụ, chiếm đoạt khoảng 3 tấn hạt nhựa ABS từ tháng 5 đến tháng 9/2026 rồi mang ra ngoài bán lấy tiền chia nhau. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của doanh nghiệp cũng như công việc đang làm ở từng bộ phận để lấy trộm hạt nhựa.

Các đối tượng bị tạm giữ

Từ vụ việc trên, Đồn Công an KCN Biên Hòa khuyến cáo các doanh nghiệp trên địa bàn cần tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản, nhất là nguyên vật liệu, thành phẩm và phế liệu có giá trị. Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ quy trình nhập, xuất, bảo quản, vận chuyển hàng hóa; phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận; tổ chức kiểm kê định kỳ, đột xuất để kịp thời phát hiện chênh lệch, bất thường. Việc xuất, nhập hàng hóa cần có đầy đủ chứng từ, xác nhận của người có thẩm quyền và được kiểm tra trước khi đưa ra khỏi kho, doanh nghiệp.

Ngoài ra, kiểm soát chặt phương tiện, người giao nhận; ghi nhận đầy đủ thông tin phương tiện và thời gian ra vào. Hệ thống camera cần được bố trí tại các vị trí trọng yếu như cổng ra vào, kho hàng, khu vực xuất nhập, bãi xe, nơi tập kết phế liệu; thường xuyên kiểm tra, bảo đảm hoạt động ổn định và lưu trữ dữ liệu phục vụ truy xuất khi cần thiết. Doanh nghiệp cũng cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, người lao động nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, kịp thời báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Khi xảy ra mất tài sản hoặc phát hiện dấu hiệu tội phạm, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an; bảo vệ hiện trường, giữ nguyên dấu vết, bảo quản dữ liệu camera, sổ sách, chứng từ và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Thời gian tới, Đồn Công an KCN Biên Hòa tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm tại các doanh nghiệp; đồng thời đề nghị doanh nghiệp, người lao động và lực lượng bảo vệ chủ động phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định.