Bắt 5 đối tượng cướp tài sản của cô gái quen qua TikTok

Khoảng 9h ngày 2-10-2026, Công an phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội tiếp nhận trình báo của chị L.T.N.M., SN 2008, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội về việc bị một nhóm đối tượng cướp tài sản.

Theo trình báo, khoảng 5h cùng ngày, chị M. được nhóm 5 đối tượng gồm 4 nữ 1 nam, là những người quen biết qua mạng xã hội TikTok, đưa đến khu vực đường ven trong Khu đô thị Nghĩa Đô. Tại đây, các đối tượng dùng tay, chân đánh chị M., sau đó chiếm đoạt 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 13 Pro Max rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Đô đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng cướp tài sản của cô gái quen qua TikTok bị bắt giữ

Đến ngày 4-10-2026, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến vụ việc, gồm:

Nguyễn Phương Anh, SN 2009, trú tại tổ 23, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; Nguyễn Phú Cường, SN 2008, hộ khẩu thường trú tại số 121 Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; Vũ Minh Hằng, SN 2010, hộ khẩu thường trú tại số 10/143 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội; Cao Ngọc Anh, SN 2008, trú tại tổ 41, phường Tương Mai, Hà Nội và Trần Thị Cẩm Tú, SN 2010, hộ khẩu thường trú tại số 5, ngõ 28 Cầu Noi, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Hiện, Công an phường Nghĩa Đô tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo đối với người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, trong việc kết bạn, giao lưu và gặp gỡ những người quen qua mạng xã hội. Mỗi cá nhân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.