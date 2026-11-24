Ngày 23-11, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 42 đối tượng liên quan đến 5 tội danh gồm: Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Đánh bạc; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Clip: Công an bắt 42 người để điều tra vụ rửa tiền liên quan đánh bạc

Qua công tác nghiệp vụ và xác minh tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền. Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Công an TPHCM bắt giam 42 người liên quan đến hoạt động rửa tiền. Ảnh: CATP

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm cầm đầu thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng nhằm nhận và chuyển tiền đánh bạc trực tuyến. Đường dây này chia thành các nhóm, hoạt động theo ca cả ngày lẫn đêm. Một nhóm tiếp nhận thông tin giao dịch rồi chuyển cho nhóm quản lý điện thoại. Các chủ tài khoản được bố trí tại TPHCM, Cà Mau hoặc đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để thực hiện xác thực giao dịch bằng khuôn mặt theo yêu cầu.

Qua truy vết dòng tiền, cơ quan điều tra xác định các đối tượng dùng tiền đánh bạc nhận qua tài khoản thuê để mua tiền ảo USDT, sau đó chuyển sang các ví khác nhằm che giấu nguồn gốc và người thụ hưởng thực tế.

Trích xuất một phần dữ liệu từ điện thoại và máy tính của các đối tượng, Công an ghi nhận 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra chọn 29 người với 481 tài khoản để xác minh dòng tiền. Riêng gần 100 tài khoản có kết quả xác minh đã ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng.