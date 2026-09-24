Bắt 4 người nước ngoài vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá lậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 người Trung Quốc để điều tra về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trao đổi thông tin, kiểm tra hoạt động vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 4 bị can về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển 17.930 bao thuốc lá điếu nhập lậu trong hành lý của 4 hành khách người Trung Quốc.

Ngày 10/9/2026, khi kiểm tra hành lý của Lou Shije (sinh năm 1971), Lei Kang (sinh năm 1993), Wang Xiaojin (sinh năm 1991) và He Yuqiang (sinh năm 1984), đều mang quốc tịch Trung Quốc, cơ quan Hải quan phát hiện 1.793 cây thuốc lá mang nhãn hiệu Peony, Chungwa.

Qua xác minh, số hàng trên được xác định là thuốc lá điếu nhập lậu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Hải quan chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) để xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 người này được thuê vận chuyển thuốc lá từ Việt Nam đi nước ngoài với tiền công từ 800 đến 1.000 tệ, tương đương khoảng 3,1 đến gần 3,9 triệu đồng mỗi chuyến.

Số thuốc lá nhập lậu được vận chuyển trong hành lý ký gửi của các hành khách.

Những người này được mua vé máy bay, bố trí nơi ăn ở tại Việt Nam. Ngày 10/9, cả 4 đến khu vực cột số 10, nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhận các kiện hành lý chứa thuốc lá từ một người chưa rõ lai lịch rồi đưa vào làm thủ tục ký gửi.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận biết rõ hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 người này về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 phê chuẩn. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của những người thuê vận chuyển, giao hàng và các cá nhân liên quan.