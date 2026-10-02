Bắt 4 đối tượng dùng hung khí cướp chó, mèo

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 19/9, tại khu vực đê thuộc xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên xuất hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy mang theo dụng cụ để trộm chó, mèo.

Tại đây, nhóm đối tượng sử dụng vợt, đèn pin, bao tải cùng dao, tuýp sắt có gắn lưỡi dao bắt được 2 con chó.

Trong quá trình gây án, nhóm đối tượng đã đuổi đánh anh Trần Văn Vỹ (SN 1990) và anh Trần Văn Duy (SN 1989, cùng trú tại thôn Tân Khai, xã Tiên Lữ).

Các đối tượng dùng hung khí tấn công người ngăn cản hành vi trộm chó, mèo. (Ảnh: CAHY).

Đặc biệt, đối tượng Dũng dùng dao chém anh Duy nhiều nhát vào vùng cổ, tay và thắt lưng.

Chưa dừng lại, khi đến khu vực thôn Thọ Khê, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên, các đối tượng tiếp tục bắt trộm 1 con chó của anh Phạm Văn Phong (SN 1991).

Khi anh Phong phát hiện, truy hô và ngăn cản, đối tượng Dũng dùng dao chém vào tay anh Phong để cả nhóm mang con chó bỏ trốn.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn tại nhiều tỉnh, thành phố.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xác minh, truy bắt và làm rõ hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can: Đàm Văn Kha, Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Bá Bình và Đỗ Đình Dũng về tội “Cướp tài sản”, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.