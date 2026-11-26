4 đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ. Ảnh Công an Lào Cai

Ngày 26/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan vụ cướp tài sản xảy ra tại ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 22/11, Công an phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai nhận được đơn trình báo của nhà trường về việc khoảng 2 giờ cùng ngày, một nhóm đối tượng từ bên ngoài đột nhập vào phòng ở ký túc xá nam, đe dọa, hành hung một số sinh viên, ép chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, đồng thời lục soát và chiếm đoạt tiền, điện thoại di động của các nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Văn Phú báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Mai Đại V. tại tổ dân phố số 7, phường Văn Phú. Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Bảo K. tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn đi Bắc Ninh.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lào Cai triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức truy tìm tại các địa bàn thuộc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và xã Mê Linh, TP Hà Nội. Đến 0 giờ 20 phút ngày 25/11, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trần Đức V. và Trần Đức H. khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn 11, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Toàn bộ vật chứng các đối tượng chiếm đoạt được thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cướp 5 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt và ép các nạn nhân chuyển 450.000 đồng qua tài khoản ngân hàng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về tội “Cướp tài sản”.